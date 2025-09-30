ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସା 'ସ୍ବୟଂଗତି'; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଓମେଗା ସିକି ମୋବିଲିଟି ଭାରତରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ ଏହାର ଖାସ ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Omega Seiki Mobility
ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସା (Image Credit: Omega Seiki Mobility)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 4:38 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓମେଗା ସିକି ମୋବିଲିଟି Omega Seiki Mobility) ଭାରତରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନ 'ସ୍ବୟଂଗତି' (Swayamgati)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଅଟୋରିକ୍ସା ହେଉଛି ତିନି ଚକିଆ ଯାନ, ଯାହାକି କୌଣସି ଚାଳକଙ୍କ ବିନା ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଯାନଟି ଏବେ ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ କାର୍ଗୋ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାୟାଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।

ଓମେଗା ସିକି ମୋବିଲିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ନାରଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବୟଂଗତି ସହିତ ଆମେ ସ୍ବଚ୍ଛ, ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗତିଶୀଳତା ସମାଧାନ ବିକାଶ କରିବାରେ ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ।" ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ତିନି ଚକିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବାହକ OSMର EV ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ।

Omega Seiki Swayamgati: ଡିଜାଇନ

ସ୍ବୟଂଗତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ 100% ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ଯାହା ଶୂନ୍ୟ ଟେଲପାଇପ୍ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାଭିଗେସନ୍ ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସହର, ଗେଟେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଶିଳ୍ପ ଜୋନ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ହବ୍ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ।

Omega Seiki Swayamgati: ଫିଚର୍ସ

ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସ୍ବୟଂଗତିରେ LIDAR ଏବଂ GPS ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ AI-ଭିତ୍ତିକ ବାଧା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ମଲ୍ଟି-ସେନ୍ସର ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ବିମାନବନ୍ଦର, ଟେକ୍ ପାର୍କ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

Omega Seiki Swayamgati: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ସ୍ବୟଂଗତି, ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି: ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଗୋ । ଯାତ୍ରୀ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹4.00 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹4.15 ଲକ୍ଷ । କାର୍ଗୋ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । କମ୍ପାନୀର ରେଗୁଲାର୍‌ ତିନି ଚକିଆ ଯାନଠାରୁ ଏହି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଯାନ ₹75,000ରୁ ₹1,00,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା । OSM ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରତା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାର 1500 ୟୁନିଟ୍ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ବିଶ୍ବ ବଜାର ଓ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରାଇଭିଂର ଉନ୍ନତ ନାଭିଗେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ OSM ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ବିକଶିତ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟେକ୍ ଚାଳିତ OSM ଉତ୍ପାଦ ୟୁରୋପରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ । OSM ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ $25 ନିୟୁତ ନିବେଶ ସହିତ ଜେବେଲ୍ ଅଲି ମୁକ୍ତ ଜୋନ୍ (Jafza)ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନାଇଜେରିଆରେ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାରଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ହବ୍ ଦୁଇଟି ଏବଂ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଉଭୟ ପାଇଁ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟରେ Citroen Aircrossକୁ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ; କଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଜାଣନ୍ତୁ

