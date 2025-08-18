ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ(OLA Electrics) ନିଜର ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼ର ମଡେଲ, ସଙ୍କଳ୍ପ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଓଲା ଏହି ଗାଡିର ନିର୍ମାଣ ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ସାଇନ୍ସଫିକ୍ସନ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ ଭଳି, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର ସାଇକଲର ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ଡିଜାଇନ ମଡେଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିମିପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼-ଡିଜାଇନ:
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର ସାଇକେଲର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ବ ଏହାର ଡିଜାଇନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନ ହିଁ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ । ଏହାର ଅନନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କଟିଂ-ଏଜ ଡିଜାଇନ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଆକାରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ, ଏହାର ଏଲଇଡି ଲାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଦି ରହିଛି ।
DIAMONDHEAD— Ola Electric (@OlaElectric) August 17, 2025
Chasing Singularity#IndiaInside #Sankalp2025 #Diamondhead pic.twitter.com/Aj8IDbSjF7
ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ଓଜନ ଖୁବ କମ୍ ରହିବ । ଏହାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଡରେ ସ୍ପେସ ଗ୍ରେଡ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଗାଡିର ଓଜନକୁ କମ ରଖି ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଅଧିକ ବଢାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼- ଫିଚର୍ସ:
ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆକ୍ଟିଭ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ, ଆଡାପ୍ଟିଭ ସସ୍ପେନସନ ଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଆଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଗାଡିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିମ୍ବା ଫୁଟପେଗକୁ ସଠିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ:
ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼ରେ ବହୁ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିବ । ଏଥିରେ ADAS, ଆକ୍ଟିଭ ବ୍ରେକିଂ, ଆଡାପ୍ଟିଭ କ୍ରୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଆଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦ୍ବାରା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳନା, ଓଲାର କୁତ୍ରିମ ସିଲିକନ(Ola’s Krutrim Silicon) ଏବଂ MoveOS ରହିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ AR ହେଲମେଟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିଧାନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୋଟରସାଇକଲ ଚାଳନା ସମୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲଟିରେ ଓଲା ଭାରତ ସେଲ 4680 ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଟେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ମୋଟର ସାଇକେଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ।
ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ଡେଟ ଓ ଦାମ:
ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼ର ପରିକଳ୍ପନା ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଏବେ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଓଲା ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼, ADAS ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୋଟରସାଇକେଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଡାଇମଣ୍ଡହେଡ଼ର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ 2027 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ ।