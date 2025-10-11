ETV Bharat / technology

ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ସବୁଜ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌'; କଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ..

ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Odisha Paradip Port
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌ (Image Credit: PPA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 10:55 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ (Green Hydrogen Hubs) ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MNRE) । ଏହାସହିତ ଜାତୀୟ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ (NGHM) ଅଧୀନରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ସମେତ ଦେଶର ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଦୀନଦୟାଲ ବନ୍ଦର (ଗୁଜରାଟ) ଏବଂ ଭି.ଓ ଚିଦାମ୍ବରନାର ବନ୍ଦର (ତାମିଲନାଡୁ)କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍‌ ମିଳିଛି ।

ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାନ୍ୟତା ଏକ ସମନ୍ବିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି । ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନବସୃଜନତାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାନ୍ୟତା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ବ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ, ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ବରେ, ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହା ଭାରତକୁ 2070 ସୁଦ୍ଧା ସବୁଜଗୃହ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା ଶୂନ କରିବାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"

ସେପଟେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପାରାଦ୍ବୀପ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (PPA)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି. ଏଲ୍. ହରନାଧ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛୁ । ଦେଶର ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ ।"

ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ହବ୍‌ କଣ ?

ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ:

  • ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରୁ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ବା ଉଦଜାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ।
  • ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ ।
  • ଏହାକୁ ଇସ୍ପାତ, ସାର ଏବଂ ପରିବହନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
  • ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ ।

'ହବ୍ ଟ୍ୟାଗ୍' ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ?

  • ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନଟିକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ।
  • ଏହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ନୀତିଗତ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଏ ।
  • ଏହା ଭାରତର ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଜାତୀୟ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଦେଶକୁ ସବୁଜ ଉଦଜାନ ଏବଂ ଏହାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ (ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥ)ର ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା । ଏହି ମିଶନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃହତ ପରିମାଣର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ଶିଳ୍ପ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ସବୁଜ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା 2070 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଗମନ ହାସଲ କରିବାର ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ 27 ଜୁନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇନୋଭେସନ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର (HVIC) ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଓଡିଶାରେ ଗଡିବ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍‌; ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ-କଟକରେ ଚାଲିବ

