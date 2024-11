ETV Bharat / technology

ବିଦେଶରେ ବସି ବସି ଭାରତକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ହେଲା ସହଜ; ଏଣିକି NRIଙ୍କୁ ମିଳିବ UPI ସୁବିଧା

NRIs Can Now Use UPI ( ETV Bharat )