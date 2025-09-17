Nothingର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ; 2026ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ପ୍ରଥମ AI-ନେଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍
ନଥିଙ୍ଗ ଏବେ ଏକ AI-ନେଟିଭ୍ OS ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 17, 2025 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Nothing ସିରିଜ୍ ସି ରାଉଣ୍ଡରେ 200 ନିୟୁତ ଡଲାର (1755 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟକୁ 1.3 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଆଲୋଚନା କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ । ନଥିଂର ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଏଆଇ-ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ରହିବ ଯାହା ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଏକକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ କରିବ ।
ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପରେ, କାର୍ଲ ପେଇ ନିଜ X ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ AI ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦଶନ୍ଧିର ଏକମାତ୍ର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ AI-ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ।" ଏହାସହିତ ନଥିଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଲଣ୍ଡନର ଏହି ଫୋନ ନିର୍ମାତା "ବିଲିୟନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଲିୟନ ଭିନ୍ନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ" ସହିତ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ । 2026ରେ ନଥିଙ୍ଗ ନିଜର ପ୍ରଥମ AI-ନେଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Today, @nothing raised $200M Series C at a $1.3B valuation.— Carl Pei (@getpeid) September 16, 2025
This marks the start of our next chapter: From building the only new smartphone company of the last decade, to creating an AI-native platform where hardware & software converge.
Grateful to our community who’ve been… pic.twitter.com/RdgX7JU7Ke
କଣ Nothingର ଲକ୍ଷ୍ୟ ?
ନଥିଂର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, "ୱାନ୍-ସାଇଜ୍-ଫିଟ୍ସ-ଅଲ୍" ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳରେ, "ଏକ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଲିୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ OS" ରହିବ । ଅର୍ଥାତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ । ଏହି OS କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଡିଓ ଉତ୍ପାଦ, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍, ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍, ରୋବୋଟ୍ ଏବଂ ଏପରିକି EV ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ।
AI-native ଡିଭାଇସ କଣ ?
ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯିବ । ତଥାପି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ନଥିଂର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ Nothing OS ପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ କି ନାହିଁ । ନଥିଂ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାର ପ୍ରଥମ AI-ନେଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ନଥିଂ Tiger Global (ଏହା ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରେ)ର ନେତୃତ୍ବରେ 200 ନିୟୁତ ଡଲାରର ନୂତନ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏଥିରେ GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF, Tapestry, Nikhil Kamath ଓ Qualcomm Ventures ଭଳି ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ୟୁନିଟି ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଯାହା ପୁଣିଥରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ।