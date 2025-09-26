ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନଥିଂର ସବ୍‌ବ୍ରାଣ୍ଡ CMF; ସୃଷ୍ଟି ହେବ 1800 ନିଯୁକ୍ତି

ନଥିଂର ସବ୍‌-ବ୍ରାଣ୍ଡ CMF ଏବେ ଏକ ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Nothing
ନଥିଂର ସିଇଓ କାର୍ଲ ପେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି (Left-X/getpeid | Right-CMF by Nothing)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନଥିଂ ଭାରତରେ ଏହାର ସବ୍‌ବ୍ରାଣ୍ଡ CMFକୁ ଏକ ସ୍ବାଧୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଅପ୍ଟିମସ୍‌ ସହିତ $100 ନିୟୁତ (886 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 1800 ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ ହବ୍ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗବେଷଣା, ବିକାଶ (R&D) ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ନଥିଂର ସିଇଓ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାର୍ଲ ପେଇ ଗୁରୁବାର ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନଥିଂ ସହିତ ଆମର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ CMFକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆମର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଭାରତରୁ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"

ସୃଷ୍ଟି ହେବ 1800ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି

ନଥିଂ ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନିର୍ମାତା ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ $100 ମିଲିୟନ ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ CMFର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କରିବା ସହିତ ଦେଶକୁ CMF ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ । ଏହି ସହଭାଗୀତା ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 1,800ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

କାର୍ଲ ପଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ଟିମସ୍‌ ସହିତ ଆମର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ । ଏହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ $100 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଏବଂ 1800ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ଭାରତ ବିଶ୍ବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, କାର୍ଲ ପେଇ OnePlus ଛାଡିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2020 ମସିହାରେ Nothing ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ 2021ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦ Nothing Ear (1) ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Nothing Phone (1) ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 2023ରେ ନଥିଂ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Nothing Phone (2) ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ CMF ସବ-ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

CMF ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏକ ଚାର୍ଜର ସହିତ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ CMF Buds Pro, CMF Watch Pro, ଏବଂ Power 65W GaN ସାମିଲ । ଏହି ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ CMF Phone 1 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବଜେଟ୍ ବର୍ଗରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । CMFର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ CMF Phone 2 Pro, ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ।

ଭାରତରେ ନଥିଂର 1,773 କୋଟି ନିବେଶ

ଭାରତରେ ନଥିଂ ପୂର୍ବରୁ 200 ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଛି । ଏବେ ନୂଆ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଦର୍ଶାଏ । ସେପଟେ ଅପ୍ଟିମସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ବାଛିବା ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରମାଣ । ଏହି ସହଭାଗୀତା ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ଅଧିକ । ଏହା ଆମକୁ ଭାରତରେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ରପ୍ତାନି-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ଯାହା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।"

