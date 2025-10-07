Nothing ଫୋନରେ ଆସିଲା ନୂଆ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର; କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ନଥିଂର ଏହି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର 8ଟି ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଂ ଫୋନ ମଡେଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ । କେଉଁ ମଡେଲ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 7, 2025 at 8:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଥିଂ ଏହାର Essential Space ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହି ସୁବିଧା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଫିଚରଟି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନଥିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏଥିଲାଗି ମାନୁଆଲି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଯୁଜର ଭଏସ କଲ୍ ଥିବାବେଳେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କୀ କିମ୍ବା 'Start Recording' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏହି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚରଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ।
ରେକର୍ଡିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ Essential Spaceରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଫିଚର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥାଏ ।
Call Recording rolls out on Essential Space today! ☎️— Essential (@essential) October 6, 2025
Long-press the Essential Key to record any call.
Focus and be present in your conversation. Essential Space remembers the details. pic.twitter.com/4FuYL2tvuJ
ନଥିଂର ନୂଆ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର
ଏହି ଫିଚରଟି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂର ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସାରାଂଶ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ । ନୂତନ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚରଟି କେବଳ Nothing Phone (3), Phone (3a) ଏବଂ Phone (3a) Pro ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଭାରତ ସମେତ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ୟୁକେ ସାମିଲ । Nothingର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଦେଶରେ ଏହି ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
Nothing ଫୋନର ଏହି ନୂତନ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚରର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା କେବଳ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟେକ୍ସଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ଏବଂ ଏକ ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ସବୁକିଛି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଫୋନର AI ଫିଚର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସେଭ୍ କରିବ ।
ନଥିଂ ଫୋନରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପେଶ୍ ହବ୍
ନଥିଂ ଫୋନ୍ 3 ଲାଇନଅପ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପେଶ୍ ହବ୍ ହେଉଛି ଏକ AI-ଚାଳିତ ହବ୍ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ନଥିଂ ଫୋନ୍ 3 ସିରିଜର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଫିଚରକୁ ଆକ୍ଟେଭିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ନଥିଂର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପେଶ୍ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଅଧିକ ଫିଚର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯୋଡ଼ିଛି ।
ନଥିଂ ଫୋନ୍ 3 ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର ମଧ୍ୟରୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଚି ଗୋଟିଏ । ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍, ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ସ ଏବଂ ଏବେ କଲ୍ ସମେତ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।