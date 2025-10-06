ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 2025: ଆଜିଠୁ ଘୋଷଣା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ?
ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 6, 2025 at 11:38 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ଘୋଷଣା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଫିଜିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ମେଡିସିନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ 6ଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ, ନୋବେଲ କମିଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେୟାର କରିଛି । ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ?
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ମାନବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଏ । ଆଜି ସ୍ବିଡେନର କାରୋଲିନ୍ସକା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ 11 ନିୟୁତ ସ୍ବିଡିସ୍ କ୍ରୋନା (ପ୍ରାୟ ₹9 କୋଟି), ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ । ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Nobel Prize 2025: କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ଚିକିତ୍ସା: ସୋମବାର, ଅକ୍ଟୋବର 6
- ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ: ମଙ୍ଗଳବାର, ଅକ୍ଟୋବର 7
- ସାହିତ୍ୟ: ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 9
- ଶାନ୍ତି: ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 10
- ଅର୍ଥନୀତି: ସୋମବାର, ଅକ୍ଟୋବର 13
କେମିତି ହେବ ଘୋଷଣା ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ?
- ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବିଡେନର କାରୋଲିନ୍ସକା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନୋବେଲ କମିଟି ଚୟନ କରିବ । 5 ଜଣ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ନାମାଙ୍କନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଯୋଗ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ବାଛିବେ ।
- କମିଟି ସଚିବ ଥମାସ ପର୍ଲମ୍ୟାନ୍ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
- ଏହି ସମାରୋହ nobelprize.org ୱେବସାଇଟ୍, YouTube କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକ ଏଠାରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ ।
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କଣ ?
ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୂଳତଃ 1895 ମସିହାରେ ସ୍ବେଡିସ ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ନୋବେଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ 1901, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା । 1901ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଗରେ 229 ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ?
ନୋବେଲ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ମନୋନୟନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ମନୋନୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଥର ମନୋନୟନ କରିପାରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋବେଲ କମିଟି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ?
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେନା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା କରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଆସୁଛି । ଏପରିକି ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରାଜି କରାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । 2019 ମସିହାରେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ "ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 31, 2025 । ଟ୍ରମ୍ପ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବହୁ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ? ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।