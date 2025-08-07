ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା SUV ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, Nissan Magniteର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର Kuro ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି । ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର SUV କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । Nissan India ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ କୁରୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସଂସ୍କରଣର ବୁକିଂ 11,000 ଟଙ୍କା ଟୋକନ୍ ପରିମାଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ଲାକ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଇ-କୀ ଏବଂ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଫିଚର ରହିଛି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, 'କୁରୋ' ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କଳା । କୁରୋ ସଂସ୍କରଣର ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ମଡେଲ ପାଇଁ 5-ଷ୍ଟାର GNCAP ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗନାଇଟ୍ ଲାଇନ-ଅପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ରଙ୍ଗ, ମେଟାଲିକ୍ ଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ନିସାନ ମୋଟର ଇଣ୍ଡଆର ଏମ୍ ଡି. ସୌରଭ ବତ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ କୁରୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସାର୍ପ କାରିଗରୀର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । କୁରୋ ଏଡିସନ୍ର ଭଲ ଚାହିଦା ଦେଖି ଆମେ କୁରୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛୁ ।
From the darkest place in India emerges a presence unlike any other.— Nissan India (@Nissan_India) August 6, 2025
Defined by design. Ruled by darkness.
The boldest black is here.
Presenting the New Nissan Magnite Kuro.#MagniteKuro #BlackInsideOut #BoldInsideOut #TheBoldestBlack #NissanMagnite #DefyOrdinary pic.twitter.com/XSOmuz90gW
Nissan Magnite Kuro Edition: କଣ ଖାସ୍
ନିସାନ ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ କୁରୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ହେଉଛି ଏହାର କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ୍ସଟିରିଅର ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ, ଆପଣ ପିଆନୋ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୀଲ୍, ରେଜିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଅର ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଗ୍ଲସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଛାତ ରେଲ୍, R16 ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ ଆଲଏ ଚକ ଏବଂ କଳା ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ବାମ ଫେଣ୍ଡରରେ ମ୍ୟାଗନାଇଟ୍ ତଳେ KUROର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଜିଂ ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ ଏହି କାରଟି ସିଗ୍ନେଚର୍ କଳା LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଏ ।
ପ୍ରିମିୟମ ଇଣ୍ଟିରିଅର ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ
ନିସାନ ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ କୁରୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ଭିତର ଭାଗ ବା ଇଣ୍ଟିରିଅର ଏବଂ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଡାର୍କ ଥିମ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର, ମିଡନାଇଟ୍ ଥିମ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ପିଆନୋ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ ସହିତ ଗିଅର୍ ସିଫ୍ଟ ଗାର୍ନିସ୍, ପିଆନୋ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର ଇନସର୍ଟ, ସନ୍ ଭାଇଜର ଏବଂ ଡୋର୍ ଟ୍ରିମ୍ସ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଥିରେ କଳା ୱେରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ଭାବରେ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମର ବିକଳ୍ପ ପାଆନ୍ତି । ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ କୁରୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନରେ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଛି ।
ମିଳିବ ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ
ନିର୍ମାତା ଏହି ଏଡିସନକୁ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ 71 ବିଏଚି ଶକ୍ତି ଏବଂ 96 ନ୍ୟୁଟନ୍ ମିଟର ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ପାଞ୍ଚ-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ସେପଟେ, ଏକ ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ 98 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଏବଂ 160 ନ୍ୟୁଟନ୍ ମିଟର ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ପାଞ୍ଚ-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ CVT ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଛି।
ଦାମ, ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା
ନିସାନ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ର କୁରୋ ଏଡିସନ୍କୁ 8.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗ୍ରାହକ ନୂତନ ଏଡିସନ୍କୁ 11 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ କାରଟି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Syros, Kia Sonet, Tata Nexon, Renault Kiger, Mahindra XUV 3XO ଓ Skoda Kylaq ଭଳି SUV ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ ।
|ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
|ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ
|ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ)
|B4D 1.0L NA Petrol
|5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ (MT)
|₹ 8.30 ଲକ୍ଷ
|B4D 1.0L NA EZ-Shift Petrol
|5-ସ୍ପିଡ୍ AMT
|₹ 8.85 ଲକ୍ଷ
|HRA0 1.0L Turbo Petrol
|5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ (MT)
|₹ 9.71 ଲକ୍ଷ
|HRA0 1.0L Turbo X-Tronic CVT Petrol
|CVT
|₹ 10.86 ଲକ୍ଷ
କାରକୁ ମିଳିଛି 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନିକଟରେ ନିସାନ ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ କାରକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁ କାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ବାରା କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଏହି କାରରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ABS, EBD, ESC, TCS, HSA, ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଓ ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଂ ଭଳି 40ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି ।