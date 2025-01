ETV Bharat / technology

ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌: ଅଧ୍ୟୟନରେ ଖୁଲାସା - SMARTWATCH HELPS YOU QUIT SMOKING

Smartwatches could help people give up smoking ( Photo Credit- Chris Stone )