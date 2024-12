ETV Bharat / technology

ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ପହଁରନ୍ତି; ଅଧ୍ୟୟନରେ ଖୁଲାସା - HOW MARINE ANIMALS SAVE ENERGY

Marine animals swim at the perfect depth to save energy ( Credit- PNAS )