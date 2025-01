ETV Bharat / technology

Airtel Vs Jio Vs Vi: ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚ କଲେ କଲିଂ ପ୍ଲାନ; ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଶସ୍ତା - NEW RECHARGE PLANS 2025

New Recharge Plans 2025 ( Image Credit- Airtel, Jio, Vi )

By ETV Bharat Tech Team Published : Jan 24, 2025, 3:06 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେଲିକମ ରେଗୋଲେଟୋରୀ ଅଥୋରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (TRAI) ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ କେବଳ କଲିଂ ଓ SMS ଲାଗି ଭାଉଚର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଏୟାରଟେଲ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ-ଆଇଡିଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଡେଟା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ୟୁଜର ଉପକୃତ ହେବେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏୟାରଟେଲ କେବଳ ଭଏସ କଲିଂ ଓ ଏସଏମଏସ ଲାଗି 2ଟି ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଓ ଏବଂ ଭିଆଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇଟି ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ । Airtelର ନୂଆ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ପ୍ଲାନ 499 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ: ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍‌ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍‌ ଭଏସ କଲିଂ, 900 SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା 84 ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର 3ମାସ ଲାଗି Apollo 24/7 ସର୍କଲ ମେମ୍ବରସିପ୍‌ ଓ ଫ୍ରି ହେଲୋ ଟ୍ୟୁନ୍ସ ସାମିଲ ।

ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍‌ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍‌ ଭଏସ କଲିଂ, 900 SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା 84 ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର 3ମାସ ଲାଗି Apollo 24/7 ସର୍କଲ ମେମ୍ବରସିପ୍‌ ଓ ଫ୍ରି ହେଲୋ ଟ୍ୟୁନ୍ସ ସାମିଲ । 1959 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ: ଏୟାରଟେଲର ଏହି ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ଲାନର ବୈଧତା 365 ଦିନ ବା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ କଲିଂ, 3600 SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହାବାଦ ୟୁଜରଙ୍କୁ 3 ମାସ ଲାଗି Apollo 24/7 ସର୍କଲ ମେମ୍ବରସିପ୍‌ ଓ ଫ୍ରି ହେଲୋ ଟ୍ୟୁନ ବି ସାମିଲ ।

Jioର ନୂଆ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ପ୍ଲାନ Rs 458 ପ୍ଲାନ: କେବଳ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ଲାଗି ଜିଓର ପ୍ରଥମ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ହେଉଛି 458 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ । ଏହାର ବୈଧତା 84 ଦିନ ଲାଗି ଅଛି । ଏଥିରେ ୟୁଜର ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ କଲିଂ ସହ 1000 SMS ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଭାବେ JioTV, JioCinema ଓ JioCloudର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳିବ ।

କେବଳ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ଲାଗି ଜିଓର ପ୍ରଥମ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ହେଉଛି 458 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ । ଏହାର ବୈଧତା 84 ଦିନ ଲାଗି ଅଛି । ଏଥିରେ ୟୁଜର ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ କଲିଂ ସହ 1000 SMS ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଭାବେ JioTV, JioCinema ଓ JioCloudର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳିବ । Rs 1958 ପ୍ଲାନ: କେବଳ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ଲାଗି ଜିଓର ଦ୍ବିତୀୟ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ହେଉଛି 1958 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ । ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା 365 ଦିନ ବା 1ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍‌ ଭଏସ କଲିଂ ଓ 3600 SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହାବାଦ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଭାବେ JioTV, JioCinema ଓ JioCloudର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳିବ । Vodafone-ideaର ନୂଆ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ପ୍ଲାନ Rs 1460 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ: ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶା ମୁତାବକ କେବଳ ଭଏସ କଲିଂ ଓ SMS ଲାଗି ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନର ଦାମ 1460 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ କଲିଂ ଓ 100 SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା 270 ଦିନ ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁରା ବର୍ଷରେ 95 ଦିନ ବା ପ୍ରାୟ 3 ମାସ କମ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ Airtel ପରେ Jio ଓ Vi କେବଳ କଲିଂ ଓ SMS ପାଇଁ ଆଣିଲା ନୂଆ ପ୍ଲାନ TRAI ନିୟମ ମାନି Airtel ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ପ୍ଲାନ; ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ ନା କ୍ଷତି ?