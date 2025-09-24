Hero ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Destini 110 ସ୍କୁଟର; ଦାମ ମାତ୍ର ₹ 72,000, ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Destini 110 ସ୍କୁଟରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 72,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 24, 2025 at 5:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଡେଷ୍ଟିନି 110 (Hero Destini 110) ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସ୍କୁଟରଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୋମ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ H-ଆକୃତିର LED ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଆସିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି କୌଣସି ସ୍କୁଟର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।
ମଡେଲଟି ଅନେକ କଲର ଅପସନ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ VX Cast Drum ଭାରିଏଣ୍ଟ ଇଟର୍ନାଲ୍ ହ୍ବାଇଟ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ନେକ୍ସସ୍ ବ୍ଲୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ZX Cast Disc ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆକ୍ବା ଗ୍ରେ, ନେକ୍ସସ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁଭି ରେଡ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଲେଗରୁମ୍, 12-ଇଞ୍ଚ ଟାୟର୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ଲବ ବାକ୍ସ, ବୁଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଆନାଲଗ୍ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ପିଡୋମିଟର ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ରାଇଡ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ ।
Hero Destini 110: ଡିଜାଇନ
ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ Neo Retro ଡିଜାଇନରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଓ କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, H-ଆକାରର LED ଟେଲ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ, ପ୍ରିମିୟମ କ୍ରୋମ୍ ଏକ୍ସେଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 3ଟି ବଡ଼ ମେଟାଲ ବଡି ପ୍ୟାନେଲରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିଥାଏ । ଏହାର ସଲିଡ୍ ବିଲ୍ଟ କ୍ବାଲିଟି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ ମଜଭୁତ ରଖିଥାଏ ।
Hero Destini 110: କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ?
ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, Hero Destini 110ରେ 110 ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର i3s (Idle Stop-Start System) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟରଟି 56.2 kmpl ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ-ପାଖିଆ କ୍ଲଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯାହା ସ୍କୁଟର ଚଲାଇବା ଆହୁରି ସହଜ କରିଥାଏ । ଏହା ଏକ ପରିବାର-ଅନୁକୂଳ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ସ୍କୁଟରର ସିଟ୍ ଲମ୍ବ 785 ମିମି, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା । ଏଥିରେ ଏକ ସମନ୍ବିତ ବ୍ୟାକରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଆରୋହୀ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Hero Destini 110: ଫିଚର୍ସ
ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂତନ Destini 110ର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ସ ZX ଭାରିଏଣ୍ଟରେ କାଷ୍ଟ ଚକ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ VX ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଉଭୟ ସ୍କୁଟର ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର LED ହେଡଲାଇଟ୍, LED ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍-ଆନାଲଗ୍ ସ୍ପିଡୋମିଟର୍ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ ବକ୍ସ ସାମିଲ ।
Hero Destini 110: ଦାମ
କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ VX Cast Drum ଓ ZX Cast Disc ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତେବେ VX କାଷ୍ଟ ଡ୍ରମ୍ର ଦାମ 72,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ZX କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ ପାଇଁ 79,000 ଟଙ୍କା (ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଡେଷ୍ଟିନି 110 ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଫିଚର ସହିତ ରେଟ୍ରୋ-ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ ।