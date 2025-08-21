Google New Wearable Products Launch, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ(Google) କିଛି ନୂତନ ୱେରେବଲ(Wearable) ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 4 ଓ Qi2 Pixelsnap ଆକ୍ସେସରିଜର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ସେସରିଜଗୁଡ଼ିକ Google Pixel 10 ଓ Pixel 10 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ବିଶେଷତ୍ବ ବିଷୟରେ...
ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ ୱାଚ 4(Google Pixel Watch 4):
Pixel Watch 4କୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ୱାଚ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ Actua 360 ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଏଲୋନ ସାଟେଲାଇଟ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । Pixel Watch 4 ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ଅଟେ ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପଲ୍ସର ମାତ୍ରା କମିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରେ ।
ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ ବଡ୍ସ ପ୍ରୋ 2(Google Pixel Buds Pro 2):
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ Pixel Buds Pro 2କୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ Tensor A1 ଓ Gemini ଭଳି ଫିଚରର ରହିଥିଲା । ଯାହା ଏହି ବଡ୍ସକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଥିବା ବଡ୍ସ ବନାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ Google Pixel 10 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମୁନଷ୍ଟୋନ (Moonstone) ରଙ୍ଗରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ନୁଆ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ Pixel Buds Pro 2କୁ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
- ଏଥିରେ ଥିବା ଆଡାପ୍ଟିଭ ଅଡିଓ ବଡ୍ସ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରେ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମ୍ୟୁଜିକ କିମ୍ବା ପୋଡକାଷ୍ଟର ମଜା ନେବା ସମୟରେ ସଚେତନ ରହିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଲାଉଡ ନଏଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫିଚର ରହିଛି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣିବା କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିନଥାଏ ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ Gemini Live ସହିତ ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆପଣ ବହୁ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିବିଘ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆପଣ ବିନା ହାତ ଲଗାଇ ଫୋନ ରିସିଭ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଏପରି କରିପାରିବେ ।
ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ ବଡ୍ସ 2a (Google Pixel Buds 2a):
Pixel Buds Pro ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ Google Pixel Buds 2aର ମଧ୍ୟ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ଯାହା ପିକ୍ସଲ ବଡ୍ସ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ନୂତନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା A ସିରିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ସ ଅଟେ । ଖୁବ ଆରାମଦାୟକ ସହିତ ଏହା ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ A ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବେ ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ ବଡ୍ସ 2a ରେ ଆକ୍ଟିଭ ନଏଜ କ୍ୟାନସଲେସନ(Active Noise Cancellation) ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ Tensor A1 ଓ Google AI ଭଳି ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି ।
Google Qi2 Pixelsnap ଆକ୍ସେସରିଜ:
ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବ୍ୟତୀତ Pixelsnap ଚାର୍ଜର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ Pixelsnap ଚାର୍ଜର, Pixelsnap ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, Pixelsnap ଫୋନ କଭର ଓ ପିକ୍ସଲ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଡୁଆଲ ପୋର୍ଟ 67W USB-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।