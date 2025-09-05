ETV Bharat / technology

ନେପାଳରେ ବ୍ୟାନ୍‌ ହେଲା ଫେସବୁକ୍‌ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ 26 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ - NEPAL BANS SOCIAL MEDIA PLATFORMS

ନେପାଳ ସରକାର ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ...

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 11:14 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନେପାଳରେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସମେତ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏହାସମୟସୀମା ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ନେପାଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ବିଟର), ଲିଙ୍କଡଇନ୍, ରେଡିଟ୍, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ନେପାଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀ ସୁବ୍ବା ଗୁରୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦୁଇ ଡଜନ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି କରି ନଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ୍‌ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ପଛର ଅସଲ କାରଣ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ, ଆଇନଜୀବୀ ବି.ପି. ଗୌତମ ଏବଂ ଅନିତା ବାଜଗୈନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ବିଜ୍ଞାପନ ସମେତ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ରିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ନେପାଳ କେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ଗୁରୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, OTT ଆପ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର ହେବାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ତେକ୍ ପ୍ରସାଦ ଧୁଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସିଂହ ଥାପାଙ୍କ ମିଳିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ 3ଟି ଆବେଦନର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ନେପାଳର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୋଟିସରେ କହିଛି ଯେ, 'ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କୋର୍ଟର ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ମୂଳର ଅନଲାଇନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।' ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନକରିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ କେଉଁଟା ଚାଲିଛି ?

ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:

  • ଫେସବୁକ୍
  • ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍
  • ମେସେଞ୍ଜର
  • ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
  • ଏକ୍ସ
  • ରେଡିଟ୍‌
  • ଲିଙ୍କଡ୍‌ଇନ୍‌
  • ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌
  • ଡିସକର୍ଡ
  • Pinterest
  • ସିଗ୍ନାଲ
  • ଥ୍ରେଡ୍ସ
  • ୱିଚାଟ୍‌
  • ଟମ୍ବଲର୍‌
  • କ୍ଲବହାଉସ୍‌
  • ରମ୍ବଲ୍‌
  • ଲାଇନ୍‌
  • ମୋମୋ
  • Zlo
  • Shool
  • Hamro Patro
  • Bhi Video
  • Me VK3

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ:

  • ଟିକଟକ୍
  • ଭାଇବର
  • ୱିଟକ୍
  • ନିମ୍ବଜ୍ (ପଞ୍ଜିକୃତ)
  • ଟେଲିଗ୍ରାମ
  • ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡାଏରୀ (ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି)

ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟାନ୍‌ ପରେ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ କାମ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହାୟତାରେ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ନେପାଳରେ ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟାନ୍‌ ହେବା ପରେ ୟୁଜରମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ମୋନିକା ମଲ୍ଲା ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ Safari ଏବଂ Google Chrome ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍‌ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ।" ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପରେ 'ଦିସ୍‌ ସାଇଟ୍‌ କ୍ୟାନନଟ୍‌ ବି ରିଚ୍‌ଡ୍‌' ବା 'ସମଥିଙ୍ଗ ୱେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ' ଦିଶୁଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ନାବାଳକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା; ChatGPT ପାଇଁ ଆସିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ

