ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 1970 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନାସାର Apollo-13 ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ତଥା ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଜେମ୍ସ 'ଜିମ୍' ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମିଶନର 2 ଦିନ ପରେ ଏହାର ଅମ୍ଳଜାନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ ସେ ମହାକାଶଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଆପୋଲୋ-13 ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ । ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, "ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍... ଆମର ଏଠାରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି," ସେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ର ନାସା ବେସ୍କୁ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ସୂଚିତ କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ।
ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି । ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଗୁଣକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାହସିକତା ନାସାର ମୁନ୍ ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଓ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମିଶନ ଜାରି ରହିଥିବା ନାସା କହିଛି ।
A statement from the family of Apollo astronaut Jim Lovell on his passing:— NASA (@NASA) August 8, 2025
"We are saddened to announce the passing of our beloved father, USN Captain James A. "Jim" Lovell, a Navy pilot and officer, astronaut, leader, and space explorer. He was 97.
We are enormously proud of… pic.twitter.com/rz6kbvJ9oa
ହଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଟମ୍ ହାଙ୍କସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରନ୍ ହାୱାର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ବାରା 1995 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲୋଭେଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ନାସାର ଆପୋଲୋ-13 ମିଶନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାନବଜାତିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଅକ୍ସିଜେନ ଟାଙ୍କି ଫାଟିବା ପରେ କଣ ହେଲା ?
ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଇତିହାସରେ ଆପୋଲୋ-13 ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା । 11 ଏପ୍ରିଲ, 1970ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଆପୋଲୋ-13 ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା । ମିଶନର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ମହାକାଶଯାନର ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୀମିତ, ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ନ୍ୟାଭିଗେସନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହାୟକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ଲୋଭେଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦଳକୁ ମହାକାଶଯାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସମାଧାନ ଉପରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ସେମାନେ ଡକ୍ଟ ଟେପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଏକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଟର ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଉପଯୁକ୍ତ ନାଭିଗେସନ୍ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋଭେଲ୍ ନିଜେ ବିମାନର କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସେ ମହାକାଶଯାନର ଝରକାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାକାଶଯାନକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ । ଆପୋଲୋ-13 ମିଶନରେ ଯାଇଥିବା ମହାକାଶଯାନର ଅକ୍ସିଜେନ ଟାଙ୍କି ଫାଟିବା ପରେ, ସେ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ କହିଲେ, 'ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍, ଆମର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି।' ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ ନ କରି ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମହାକାଶଯାନର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ବିଫଳ ହୋଇ ବି କେମିତି ସଫଳ ?
ଆପୋଲୋ-13 ମିଶନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସଫଳ ମିଶନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । କାରଣ ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ଫେରିଥିଲେ । କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ପରେ, ସେ 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କଲେ । ଯଦିଓ ଆପୋଲୋ 13 ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବଞ୍ଚିବାର କାହାଣୀ ହୋଇଗଲା ଯାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ଜେମ୍ସ ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ
ଜେମ୍ସ ଲୋଭେଲ୍ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ, 1928ରେ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଲୱାକିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମହାକାଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେ 1952 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଏକାଡେମୀରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1962 ମସିହାରେ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଜେମ୍ସ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମେରିଲିନ ଓ ଚାରିଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ।
ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା
ଆପୋଲୋ-13 ମିଶନ ପରେ ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାରେ ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଥିଲା । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା 1965 ମସିହାରେ Gemini 7 ମିଶନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦ୍ବିତୀୟ ଯାତ୍ରା 1966 ମସିହାରେ Gemini 12 ଥିଲା, ଯାହା ଆପୋଲୋ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ।
ଲୋଭେଲଙ୍କ ତୃତୀୟ ମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 1968 ମସିହାରେ Apollo 8 ଥିଲା, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ମହାକାଶଯାନରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଲୋଭେଲ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ସାଥୀ ଫ୍ରାଙ୍କ ବୋରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ୱିଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡର୍ସ ବାଇବେଲ୍ର ଜେନେସିସ୍ ପୁସ୍ତକରୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 1973 ମସିହାରେ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବନ୍ଦର ଟୋଇଂ କମ୍ପାନୀରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଲୋଭେଲ୍ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପରେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତ (Moon Crater)କୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।