ETV Bharat / technology

ମଙ୍ଗଳରେ ବୁଲୁଥିବା ନାସା ରୋଭରକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ପଥରରେ ମିଳିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ

ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ନାସା ରୋଭର ଖୋଜି ପାଇଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ । ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ପରି କଣ ମଙ୍ଗଳରେ ବି ଜୀବନ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି? ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

NASA
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ନାସା ରୋଭର ଖୋଜି ପାଇଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ (Image Credits: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ଜଗତକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଗବେଷଣା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ ତାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଗତ 2021 ମସିହାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବୁଲୁଥିବା ନାସାର ରୋଭର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଛି । ଏକ ପଥରରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ।

ନାସାର ପରସିଭରନ୍ସ ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଏକ ପଥର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ​​ଯାହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ହ୍ରଦର ତଳ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଥରରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଜୀବାଣୁ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ (ଆଇରନ ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ଆଇରନ ସଲଫାଇଡ୍) ଜୀବନ ବିନା ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ।

NASA
ଜୁଲାଇ 2024ରେ, ନାସା ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଜେଜେରୋ କ୍ରେଟରରେ 'Cheyava Falls' ନାମକ ଏକ ଲାଲ ପଥର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ପଥରଟିରେ ଚିତାବାଘ ପରି ଦାଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ । (Image Credit: NASA)

ତଥାପି, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥରେ ଜୀବନ ଥାଇପାରେ । ଏହି ଗବେଷଣା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରମାଣକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ପରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।

2021ରୁ ମଙ୍ଗଳରେ ବୁଲୁଛି ନାସା ରୋଭର

ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ନାସା ରୋଭର 2021 ମସିହାରେ ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଜେଜେରୋ କ୍ରେଟର (Jezero Crater)ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଥରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ​​। ରୋଭର 'ରେଗୋଲିଥ୍' ନାମକ ପଥର ଏବଂ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ।

ନେଚର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିବା ଷ୍ଟୋନି ବ୍ରୁକ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୋଏଲ୍ ହୁରୋୱିଜ୍‌ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ କୋଟି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ପଥରରେ ଏକ "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାୟୋସିଗ୍ନେଚର" ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହା ଦୁଇଟି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରୂପରେ ଆସିଥିଲା ​​ଯାହାକି କାଦୁଅରେ ଥିବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ଭିଭିଆନାଇଟ୍, ଏକ ଲୌହ ଫସଫେଟ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରିଗାଇଟ୍, ଏକ ଲୌହ ସଲଫାଇଡ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରଦ ତଳ ଭାଗରେ କାଦୁଅ ଜମା ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ପୃଥିବୀରେ ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା କାଦୁଅରେ ଥିବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଭିଭିଆନାଇଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରିଗାଇଟ୍ ଭଳି ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବାଣୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଜୀବାଣୁମାନେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମର ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ଏହି ନୂତନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ।"

ଜୀବନ ସତ୍ତା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ

ରୋଭରଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା କେବେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁରୋୱିଜ୍‌ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାୟୋସିଗ୍ନେଚର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯାହା ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ରୋଭର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ବୀକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।"

ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଏବେ ପରି ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ନଥିଲା । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ତରଳ ପାଣି ଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜୀବାଣୁମାନେ ଉକ୍ତ ପଥର ଉପରେ ବାସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ 3.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ।

ହୁରୋୱିଟ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗବେଷଣା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ପଥର ଗଠନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ତେବେ ଏଥିଲାଗି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନୀଳାକାର କାନିୟନ୍ ନମୁନାକୁ ଅଧିକ ନିକଟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଏହାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଏ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ପ୍ରାଚୀନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିଲା ଲୁକ୍କାୟିତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ବିରଳ ମ୍ୟାଗମା; ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ

For All Latest Updates

TAGGED:

NASA MARS ROVERANCIENT LIFE SIGNS ON MARSମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀନବସତ୍ତାନାସା ରୋଭରEVIDENCE OF ANCIENT LIFE ON MARS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.