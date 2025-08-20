ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା (NASA) ଓ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ (ISRO) ମିଳିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମିଶନ (Earth Observation Mission), NASA-ISRO ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର (NISAR) ଗତ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:40ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ISROର GSLV-F16 ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ନାସାର L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ISROର S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ଡୁଆଲ୍-ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ । ଏହି ଉନ୍ନତ ଉପଗ୍ରହ ସେଣ୍ଟିମିଟର-ସ୍ତରୀୟ ସଠିକତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ, ଦିନରାତିର ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରତିଛବି କଏଦ କରିପାରିବ, ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଏବଂ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ମ୍ୟାପିଂ କରିପାରିବ । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀ ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ ।
NISAR ମିଶନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟକ ଚୈତ୍ରା ରାଓ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଟେଲାଇଟ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ NASA ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଏହାର ବିନ୍ୟାସ (configuration), ନିର୍ମାଣ (building), ସମନ୍ୱୟ (integration), ପରୀକ୍ଷଣ (testing) ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ETV ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଚୈତ୍ରା ରାଓ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଯାହା NISAR ସ୍ପେଶ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
NISAR ମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର
ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ, ଚୈତ୍ରା ରାଓ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ସଫଳ ନିୟୋଜନ ଏବଂ NISARର କମିଶନିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଚୈତ୍ର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "15 ଜୁଲାଇରେ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ 9 ମିଟର ବୁମ୍ ଏବଂ 12 ମିଟର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ନିୟୋଜନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ।"
NISAR ମିଶନ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, NISAR ହେଉଛି NASA ଏବଂ ISRO ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଏକ ସହଯୋଗୀ ମିଶନ । ଏହାର ଅନନ୍ୟତା ହେଉଛି ଡୁଆଲ୍-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର - NASA-JPL's (Jet Propulsion Laboratory) L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ISROର S-ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହନ କରିବା, ଏକ ଜଟିଳ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା 10 ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶିତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦୁଇଟି ରାଡାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । କାଲିଫର୍ନିଆର ପାସାଡେନାରେ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଡିଜାଇନ୍, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ, ଉଭୟ ରାଡାରକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଗଠନରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଡ-ଏରିଆ ଇମେଜିଂ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ 12-ମିଟର ଡିପ୍ଲୋଏବଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର୍ ସେୟାର କରୁଛି ବୋଲି ଚୈତ୍ର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ:
NISAR ମିଶନର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚୈତ୍ରା ରାଓ କହିଛନ୍ତି,"1975ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିବା 50 ବର୍ଷର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତର ସ୍ପେଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।"
ଚୈତ୍ରା ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, NISAR ଏକ ହାଇ-ଡାଟା-ରେଟ Ka-band ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଏବଂ ଆଡ୍ଭାନ୍ସ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 80 ଟେରାବାଇଟ୍ ଡାଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ଡାଉନଲିଙ୍କ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3 ଗିଗାବାଇଟ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗତିରେ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଏକ Ka-band ଡାଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚୈତ୍ରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, NISAR ଉଚ୍ଚମାନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉପ-ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏକୀକୃତ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହୃତ SweepSAR ଟେକ୍ନିକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିବରଣୀ ସହିତ 240 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ସ୍ବାଥ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବ । ସାଧାରଣତଃ, ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କଭରେଜ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସେ, ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ବାଥ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ରାସ କରେ, କିନ୍ତୁ NISAR ଏହି ଟ୍ରେଡ-ଅଫକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏକକାଳୀନ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ- କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ NISARର ଭୂମିକା:
ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ବିବିଧ ସ୍ଥଳବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନ, ସମୟ ସହିତ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ମରୁଡ଼ି-ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ସ୍ବାଥ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ।
200ରୁ ଅଧିକ ଇମେଜିଂ ମୋଡ୍ ସହିତ ଏକ 5 ବର୍ଷର ମିଶନ୍:
ଚୈତ୍ରା ରାଓ କରିଛନ୍ତି ଯେ, NASA-ISRO ମିଳିତ ସାଇନ୍ସ ଟିମ ଏକ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷର ପୂର୍ବ-ପରିଭାଷିତ ଇମେଜିଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଡାରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
"ଲୋୟର ପେନେଟ୍ରେସନ ସହିତ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫସଲ, ଜଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଳି ପୃଷ୍ଠ-ସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ସେହିପରି ଡିପର ପେନେଟ୍ରେସନ ସହିତ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଉପପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର, ଭୂକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇତାଏ । ଉଭୟ ରାଡାରରୁ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।"
NISAR and real-time monitoring:
ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଭଳି ରିୟଲ-ଟାଇମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ NISAR ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ? ଚୈତ୍ରା ରାଓ ରହିଛନ୍ତି ଯେ, NISAR ରିୟଲ-ଟାଇମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ, ଏହାର 12-ଦିନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚକ୍ର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଥାଏ । ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 240 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ କଏଦ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ଏହାର ତଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯେପରିକି ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମ୍ୟାପିଂ, ପ୍ରଭାବିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 12 ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କଭର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଭରେଜ୍ ଏହାର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
ମିଶନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ରାଓ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଶନ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ଚରାଲ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ।
ଚୈତ୍ରା ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ISRO ଏବଂ JPL ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ବିକାଶ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତକରଣକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍-ବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ପରେ, ତ୍ରୁଟି ପରିଚାଳନାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା- ଯଦି ଅନ୍ୟଟି ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଉଭୟ ଟିମ୍ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ, ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ISROର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ରାଡାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ NASA-JPL ଟିମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
NISARର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କେବଳ 10-11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ IRIS ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା । 2023 ସୁଦ୍ଧା, ଟିମଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ।
NASA-ISRO କୋଲାବରେସନ ବିଷୟରେ ରାଓ କଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍ସି ଭିନ୍ନ କଲ୍ଚର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଆଣିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ସମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା, ମିଶନର ସଫଳତା ଦିଗରେ ସୁଗମ ପ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ସେ ନାସା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ଏବଂ ଟାଇମ ଜୋନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ 5-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଟିମ୍ ଟାଇମଲାଇନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ।
NISAR ତଥ୍ୟ: ବିଜ୍ଞାନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାନବତା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ
ଚୈତ୍ର ରାଓ ମିଳିତ ମିଶନର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ମାନବତାକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ । ଏକ ସହଯୋଗ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ, ମିଶନ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ସ୍ଥିର କରେ । 12-ଦିନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚକ୍ର ସହିତ, ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ; ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବିଶ୍ବର ମହଙ୍ଗା ସାଟେଲାଇଟ୍ NISAR
Data availability: ପୃଥିବୀର ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ ଓ ବରଫ ପିଣ୍ଡ (ice masses) ଉପରେ NISARର ISROର Bhoonidhi ଏବଂ NASA କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।