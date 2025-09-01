ETV Bharat / technology

ନିସାର ପଠେଇବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର; ଅପେକ୍ଷାରେ ନାସା-ଇସ୍ରୋ - FIRST EVER SHARPEST IMAGES OF EARTH

ନାସା-ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ମିଶନ ନିସାର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

NISAR Satellite
ନାସା ଇସ୍ରୋ ମିଳିତ ମିଶନ 'ନିସାର' (Image Credit: NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 12:41 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଓ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ମିଶନ ନିସାର (ନାସା-ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍‌ ଆପେର୍ଚର ରାଡାର) ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ନିସାରକୁ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମିଶନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପଠେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ, ନିସାର ଉପଗ୍ରହ ଏହାର 12-ମିଟର ରାଡାର ଆଣ୍ଟେନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟରକୁ ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପେର୍ଚର ରାଡାର (SAR) ସିଷ୍ଟମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ବରଫ, ଭୂମି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଏୟାବତ NISARର ଅପେରସନ

ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ନିସାର ଉପଗ୍ରହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାକାଶଯାନ ଏବଂ ରାଡାର ପେଲୋଡ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମିଶନ ଦଳ ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍‌ର ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉତକ୍ଷେପଣ ପରଠାରୁ 420 ମାଇଲ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ, ନିସାର ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ-ଗୁଣବତ୍ତା ରାଡାର ପ୍ରତିଛବି ଫେରାଇବ ଏବଂ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରାୟ 90 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ।

କେମିତି କାମ କରୁଛି NISAR ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ?

ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍‌ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ରାଡାର ନାସାର 12 ମିଟର ଅନଫର୍ଲେବଲ୍ ମେଶ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟେନା ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାକି ଇସ୍ରୋର ପରିବର୍ତ୍ତିତ I3K ସାଟେଲାଇଟ୍ ବସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । NISAR 242 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ SweepSAR ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରେକର୍ଡ କରିବ ଯେପରିକି ଭୂମିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବରଫ ଚାଦର ଗତି । ନାସା କହିଛି ଯେ ନିସାର ଉପଗ୍ରହ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭଳି ଛୋଟ ଗତିବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିପାରିବ ।

ବିଶ୍ବ ଉପରେ ନିସାରର ପ୍ରଭାବ

NISAR ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଯାହା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପେର୍ଚର ରାଡାର (SAR) ସିଷ୍ଟମକୁ ଧରି ରଖିଛି । 10-ଇଞ୍ଚ (24-ସେଣ୍ଟିମିଟର) ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ L-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଜଙ୍ଗଲର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଭୂମି ଓ ବରଫର ଗତି ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ତଳକୁ ଦେଖିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ସେପଟେ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ 4-ଇଞ୍ଚ (10-ସେଣ୍ଟିମିଟର) ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ସ୍କାନ କରେ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି, ଫସଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଭୂମିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ । ଏହି ଉପଗ୍ରହରେ ଥିବା ରାଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମେଘ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମେତ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ।

ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ 2 ଥର ପୃଥିବୀକୁ ସ୍କାନିଂ

NISAR ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ଦୁଇଥର ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଭୂମି ଏବଂ ବରଫ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍କାନ କରିବ । ଏହା ଜଙ୍ଗଲ, ବରଫ ପୃଷ୍ଠ, ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଲାଗି ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଲାଗି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ପୃଥିବୀର କଠିନ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଯାହାକୁ 'କ୍ରଷ୍ଟ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

