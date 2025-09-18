NASAର ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର; ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଖୋଜି ପାଇଲା 6000 ଗ୍ରହ
ପୃଥିବୀ ପରି ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଆହୁରି 6000 ଗ୍ରହକୁ ଖୋଜି ପାଇଲା ନାସା । ଏହି ନମ୍ବର ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି କହିଲା ଏଜେନ୍ସି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 18, 2025 at 3:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷକମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର । ଲଗାତାର ଭାବେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସମୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏବେ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଆଉ 6000 ଏଲିଅନ୍ ଗ୍ରହ (Exoplanets) ଠାବ କରିଛି ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା । ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ।
କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପାସାଡେନାରେ ଥିବା କାଲଟେକ୍ର IPACରେ ନାସା ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (NExScI) ଦ୍ବାରା ଏହି ଗଣନା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । 1995 ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ନକ୍ଷତ୍ର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପରଠାରୁ, ନାସା ବିଶ୍ବର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିବିଧତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, 8000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବାକି ଅଛି । ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହରେ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଥିବା ଏଲିଅନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6000ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ପଥର ଏବଂ ବିଶାଳ ଗ୍ରହ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଥୁରିଆ ଗ୍ରହ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏପରି ଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । କିଛି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ପରି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରର ନିକଟରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ କିପରି ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପରି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ କେଉଁଠାରେ ଖୋଜିବା ତାହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଭବିଷ୍ୟତର ଏଲିଅନ୍ ଗ୍ରହ
ନାସା ପୃଥିବୀ ପରି ପଥୁରିଆ ଗ୍ରହ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ବାୟୋସିଗ୍ନେଚର କୁହାଯାଏ । ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପୂର୍ବରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ତାରାମାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ଚମକ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଆକାରର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନାସା ରୋମାନ୍ କରୋନାଗ୍ରାଫ୍ ଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ରୋମାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଲୋକକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ଏବଂ ମଳିନ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ଆହୁରି ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ, ନାସା ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ମିଶନ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ନାସାର ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାରାମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଏହା ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ସମନ୍ବିତ ରଣନୀତିକୁ ଏକୀକୃତ କରେ ।