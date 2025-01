ETV Bharat / technology

90ମିନିଟରେ 16ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ; ଏମିତି ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା - SUNITA WITNESSES 16 SUNRISES

Sunita Williams Welcomes New Year With 16 Sunrises From Space ( Photo Credit- NASA )