ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର ମହାକାଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ଘଟଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025ର ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଘଟଣା ଥିଲା । ସେମାନେ ମାତ୍ର 8ଦିନିଆ ମିଶନରେ ଯାଇ 9 ମାସ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ସେହି ମିଶନରୁ ଫେରିବାର ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ପରେ ୱିଲମୋର ନାସାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ସହିତ ସେ ନାସାରେ ନିଜର 25 ବର୍ଷର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଅବସର ନେବା ବେଳେ ୱିଲମୋର କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରୁ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଆସିଛି । ଏହି କୌତୁହଳ ମୋତେ ଆକାଶକୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାକାଶକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ବଚିତ୍ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି, ମୁଁ ତଳେ ଥିବା ବିଶ୍ବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ।"
After 25 years at @NASA, flying in four different spacecraft, accumulating 464 days in space, astronaut and test pilot Butch Wilmore has retired from NASA.— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) August 6, 2025
Congratulations on an extraordinary career. Thank you for your service, your ingenuity, and the legacy you leave behind.… pic.twitter.com/NISrm2QQgT
କିଏ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର ?
ଆମେରିକାର ଟେନେସି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟାରି ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବିମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଉଭୟ ସମୟରେ ଚାରୋଟି ବିମାନ ବାହକରୁ କୌଶଳଗତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଅଭିଜ୍ଞ । ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍ନାତକ ହେବା ପରେ, ସେ ଜଣେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ NASA ଦ୍ବାରା ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ।
ମହାକାଶରେ କାଟିଛନ୍ତି ମୋଟ 464 ଦିନ
ନାସାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍, ସୋୟୁଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲାଇନରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ 3ଟି ମିଶନରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ପେଶୱାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୋଟ 32 ଘଣ୍ଟା ISS ବାହାରେ ବିତାଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶରେ ମୋଟ 464 ଦିନ ବିତାଇଥିବା ନାସା ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
କେମିତି ମହାକାଶରେ ଫସିଥିଲେ ୱିଲମୋର ?
ଜୁନ 2024ରେ, ୱିଲମୋର ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ମହାକାଶ ଯାନର ପ୍ରଥମ ମାନବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅଂଶ ଭାବରେ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହିତ 8 ଦିନିଆ ମିଶନରେ ବାହାରିଥିଲେ । ଜୁନ 6, 2024ରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ଯାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ 8 ଦିନିଆ ମିଶନ 9 ମାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟାରଲାଇନରରେ ପୃଥିବୀ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ନାସା ସେମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲା ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀତା ଓ ୱିଲମୋର ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରୁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ମିଶନରେ ୱିଲମୋର ଏକ ଆଣ୍ଟେନା ଆସେମ୍ବଲିକୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଡେସଟିନି ଲ୍ୟାବ ଏବଂ କ୍ବେଷ୍ଟ ଏୟାରଲକ୍ରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପେଶୱାକ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ କ୍ରୁ-9 ମିଶନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ମିଶନ ଯୋଗୁଁ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ୱିଲମୋର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ।
The unplanned welcome crew!— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 18, 2025
Crew-9 had some surprise visitors after splashing down this afternoon.🐬 pic.twitter.com/yuOxtTsSLV