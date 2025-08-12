ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବଯୁକ୍ତ ମହାକାଶ ମିଶନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବା ବେଶ ଆହ୍ବାନପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଣୁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍ ମିଳିତ ଭାବେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଏଆଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିମି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)କୁ ଯାଉଥିବା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ କଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ କାର୍ଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି । ଏପିରିକି ସେମାନେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଆଗକୁ ଏପରି ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ କୌଣସି ଦୂର ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖବର ବୁଝିବ ଏଆଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ । ଏହି ଟୁଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ଗୁଗଲ୍ କ୍ଲାଉଡର ସିଇଓ ଏହି ଟୁଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୂର ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ AI ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହି ଉପକରଣ AI ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆମର ନିରନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବ । ଏହା ମହାକାଶ ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଇପାରେ ।
Google Cloud and @NASA have collaborated on a new AI-powered proof of concept tool to help astronauts autonomously diagnose and treat symptoms during deep space missions, a significant step that could also benefit remote medical care on Earth. https://t.co/QpiA8UB9al— Thomas Kurian (@ThomasOrTK) August 7, 2025
ଗୁଗଲ୍-ନାସାର ଏଆଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ
କ୍ରୁ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (CMO-DA) ନାମକ ଏହି ଟୁଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମାଣ-ସମ୍ଭାବନା AI ଅଟେ ଯାହା ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୀମିତ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ Google AI ଦ୍ବାରା CMO‑DA ପରିଚାଳିତ । ଏହା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଜଣେ କ୍ରୁ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । AI ମେଡିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ଏଆଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ?
ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି । ଟେକକ୍ରଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଡେଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯାହାର ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସଠିକତା ଗୋଡ଼ ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 88 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଫ୍ଲାଙ୍କ ପେନ୍ ପାଇଁ 74 ପ୍ରତିଶତ ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ପ୍ରଥମ ନାସା ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିର ଜେଟ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଡାଇନାମିକ୍ ଟାର୍ଗେଟିଂ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା 90 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ନ ରଖିବେ ତାହା ସ୍ବୟଂ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।