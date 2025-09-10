ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ 3D ମଡେଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ; କେମିତି ନିଜ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଅନେକ ୟୁଜର ନିଜ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାଇରାଲ 3D ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ବି କିପରି ଫ୍ରିରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 10, 2025 at 3:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାଇଲର ଫଟୋ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ 3D ଡିଜିଟାଲ ଫିଗରିନ (3D Figurine) କୁହାଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ମଧ୍ୟ AI ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସମାନ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଏକ 3D ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ନିକଟରେ ନିଜର 3D ମଡେଲର ଫଟୋ X ସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୋ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଚାଲିବା ଲାଗି...ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।" ଆସାମ ସିଏମଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ଫଟୋ ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ 3ଡି ଫିଗରିନରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ।
My young friends suggested me to go with the trend — so here it is 😁 pic.twitter.com/tUg3uMEptp— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 9, 2025
Nano Banana ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ପ୍ରକୃତରେ, Google Geminiରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର୍ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଜେମିନି 2.5 ଫ୍ଲାସ୍ ଇମେଜ୍ (Gemini 2.5 Flash Image)। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ "ନାନୋ ବାନାନା" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । ଏହି AI ଟୁଲ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ 3D ମିନିଆଚର୍ ମଡେଲରେ ପରିଣତ କରେ । ବାସ୍ତବ ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସବୁକିଛି ସମାନ ରହୁଛି । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ।
ChatGPT ପରି, ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ମଧ୍ୟ ଏକ AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହାକୁ Google Research ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଟେକ୍ସଟ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାକୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉଭୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
From photo to figurine style in just one prompt.— Google Gemini App (@GeminiApp) September 1, 2025
People are having fun turning their photos into images of custom miniature figures, thanks to nano-banana in Gemini. Try a pic of yourself, a cool nature shot, a family photo, or a shot of your pup.
Here’s how to make your own 🧵 pic.twitter.com/e3s1jrlbdT
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍
ନେଟିଜେନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକାଧିକ 3ଡି ଫିଗରିନ୍ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଫଳାଫଳ ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଳିତ ପଶୁ, ପ୍ରିୟଜନ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଫଟୋ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଧାରା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ କରାଯାଇପାରିବ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଟିକଟକ୍ ଏବଂ Xରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ, 10 ନିୟୁତ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା Google Gemini ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 200 ନିୟୁତ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ ହୋଇଛି ।
ଆପଣ କେମିତି ଏପରି 3D ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ?
ଯଦି ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟ ନେଟିଜେନଙ୍କ ପରି ଭାଇରାଲ୍ 3D Figurine ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
- Google AI Studio ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ହୋମ୍ ପେଜରେ, ଆପଣ Gemini 2.5 Flash Imageର ଅପସନ ପାଇବେ ।
- ଏବେ 'Try Nano Banana' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- 3D ମିନିଆଚର୍ ଫଟୋ ପାଇଁ '+' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏବେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ (Build my 1/7 scale statue on the desk, with the ZBrush modeling screen behind, and a Bandai-style anime box on the side. Studio lighting is used for a photo-realistic effect.) ଫଟୋ ସହିତ Run କରାନ୍ତୁ ।
- କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ।
- ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ।