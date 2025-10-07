7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଲା Moto G06 Power ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ₹7,499
ଆଜି ଭାରତରେ ମୋଟୋରୋଲା ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Moto G06 Powerକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 7,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 7, 2025 at 1:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଟୋରୋଲା ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Moto G06 Powerକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର 'G' ସିରିଜରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ MediaTek Helio G81 Extreme SoC ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନଟି 6.88-ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଦାମକୁ ମାତ୍ର 7,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଏଥିରେ IP64 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିସପ୍ଲେର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ 3 ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ କମ୍ପାନୀ 3ଟି କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକି ପାଣ୍ଟୋନ୍-ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭେଗାନ୍ ଲେଦର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିଛି । ଫଳରେ ୟୁଜର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଏହା ହାତରୁ ସହଜରେ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ନାହିଁ । ଏହି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଣ ଖାସ ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଜାଣିବା ।
Experience elegance in every shade with the new moto g06 POWER. With its premium vegan leather design, massive 6.88" hd+ display, 50mp quad-pixel camera, and a 7000mah battery that lasts up to 3 days — it’s power and style in your pocket. launching 7th oct on flipkart. pic.twitter.com/93ByGTpApX— Motorola India (@motorolaindia) October 6, 2025
Moto G06 Power: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.88-ଇଞ୍ଚ HD+ (720x1640) ପିକ୍ସେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 395ppi ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି, 600 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 3 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି । ଡୁଆଲ୍ SIMକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hello UIରେ ଚାଳିତ ।
ସେହିପରି ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର୍ ଲାଗି MediaTek Helio G81 Extreme SoCର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 4GB RAM ଓ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ବିଲ୍ଟ-ଇନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଏକ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ବିଲ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ ଡଲବି ଆଟମସ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର ରହିଛି । Moto G06 ପାୱାରରେ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Moto G06 Powerରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ f/2.0 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଭେଗାନ୍ ଚମଡା ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି । ଏଥିରେ Googleର Gemini AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି ଏଥିରେ 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0, ଜିପିଏସ ଓ ଏକ USB ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ ରହିଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ କଥା କହିଲେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 18 ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 20ୱାଟ୍ର ଚାର୍ଜର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 65 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ମୋବାଇଲର ଓଜନ 220 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.88-ଇଞ୍ଚ HD+ (720x1640) ପିକ୍ସେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 600 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|MediaTek Helio G81 Extreme SoC
|RAM
|4GB
|ଷ୍ଟୋରେଜ
|64GB
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|7000mAh, 18 ୱାଟ୍
|ସଫ୍ଟୱେର
|Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Hello UI
Moto G06 Power: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଗୋଟିଏ ରାମ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ 4GB + 64GBରେ ଆସିଛି, ଯାହାର ଦାମ ₹7,499 ରହିଛି । ଏହା 3ଟି କଲର ଅପସନ ଯଥାକ୍ରମେ Pantone Laurel Oak, Pantone Tendril ଓ Pantone Tapestryରେ ଆସିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସମେତ ମୋଟୋରୋଲା ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଲେନୋଭୋ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ IFA 2025ରେ Moto G06 ଓ Moto G06 Powerକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । Moto G06 Powerର ଗ୍ଲୋବାଲ ଭାରିଏଣ୍ଟଟି 8GB RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo V60e; ଦାମ ଏତିକି