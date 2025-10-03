ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Moto G06 Power; ଜାରି ହେଲା ଟିଜର, କଣ ଆଶା କରିବା
ମୋଟୋରୋଲା ଭାରତରେ ଏହାର 'G-Series'ରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଟିଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 3, 2025 at 2:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Motorola ନିକଟରେ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଏହାର 'G ସିରିଜ'କୁ ବିସ୍ତାର କରି ଦୁଇଟି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Moto G06 ଏବଂ Moto G06 Power ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, Moto G06 Power, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମୋଟୋରୋଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ନିଜର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟୋରୋଲା ଫୋନରେ କଣ ଖାସ୍ ରହିବ ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Moto G06 Power ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ 4G LTE ସମର୍ଥନ ସହିତ ବିଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଗାମୀ Moto G06 Powerର ମୂଲ୍ୟ ₹8,000 ତଳେ ହୋଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜରରେ ଫୋନର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 'Power' ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଟେରୀ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଡେଲ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଫୋନଟି ପାୱାର ମଡେଲ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Get ready for what’s next.— Motorola India (@motorolaindia) October 3, 2025
Boundless power to work, stream and scroll. #Motorola #ComingSoon pic.twitter.com/Hy6INz9Fd6
Moto G06 Power: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଫିଚର ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ Moto G06 Power ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି MediaTek Helio G81 Extreme ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିପାରେ । ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ARM Mali-G52 MP2 GPU ଅଛି । ଏହି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ 4GB ଏବଂ 8GB RAM ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 64GB, 128GB ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ବଜେଟ୍ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ 4GB RAM ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଫୋନରେ 1640 x 720 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 600 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 6.88-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏହା Corning Gorilla Glass 3 ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଏହି ଫୋନ IP64 ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଏଥିରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି ସେନ୍ସର୍ ରହିଛି । ପାୱାର ପାଇଁ, Moto G06 Power 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା 1000 ଚାର୍ଜ ଚକ୍ର ପରେ 80%ରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ଥ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ । ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ, ଏହା 18W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ସମାନ ସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Moto G06 Powerରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍, ଏକ 3.5 ମିମି ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ମାଇକ୍ରୋଏସଡି ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲାଭା ଆଣୁଛି ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ