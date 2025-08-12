ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଡମଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କେମିତି କରିବେ, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ । ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ ବଦଳରେ Microsoft 365 Copilot ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ,ଏହି ଆପ୍ iOS ଏବଂ Android ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଏହି ଆପ୍ ଆଉ ସମର୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ Apple App Store ଏବଂ Google Play Storeରୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରିତ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର 15, 2025 ପରେ Microsoft Lens ୟୁଜର ମାନେ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ର ବିକଳ୍ପ
ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ତଥାପି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରିବାର ଏକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଏଣିକି ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 କୋପାଇଲଟ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ସ୍କାନିଂ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
କେମିତି Copilot ଆପ୍ରେ ସ୍କାନ କରିବେ ?
- ଷ୍ଟେପ-1: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 କୋପାଇଲଟ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-2: ଏବେ ବାମପାର୍ଶ୍ବ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଥ୍ରୀ-ଲାଇନ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-3: ଏବେ Create ଟାବ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-4: ଏହାପରେ ସ୍କାନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଲେନ୍ସ ଆପ୍ରେ ପୁରୁଣା ସ୍କାନକୁ କିପରି ପାଇବେ ?
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମର୍ଥନ ସ୍କାନିଂ ଫିଚର ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ହରାଇବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆପ୍ର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା 'MyScans' ବିଭାଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
iOS ବ୍ୟବହାରକାରୀ
- କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାଇଲ୍ସ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ରେ Create ଟାବ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ 'My Creations' ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆଇକନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଏବେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ।
- ଲୋକାଲ ଫାଇଲ୍ସ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
- କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାଇଲ୍ସ: Create ଟାବ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆଇକନ୍ 'My Creations' ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଲୋକାଲ ଫାଇଲ୍ସ: ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍କାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 କୋପାଇଲଟ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏବେ, Create ଟାବ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍କାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା My Creations ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
Copilotରେ ନାହିଁ ଲେନ୍ସରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଫିଚର
- ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 କୋପାଇଲଟ୍ ଆପ୍ରେ ସ୍କାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ OneNote, Word ଓ PowerPointରେ ସେଭ୍ ହେବ ନାହିଁ ।
- ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କାର୍ଡକୁ ସ୍କାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି OneNoteରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
- ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ରିଡଆଉଟ୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।