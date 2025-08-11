ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଡମଣ୍ଡ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଫିଚର Copilot 3Dକୁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି, ଯାହାକି 2ଡି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ 3ଡି ମଡେଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ । ଏହା କୋପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ (Copilot Labs)ର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ସହିତ କନସେପ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି 3ଡି ସଫ୍ଟୱେରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ ।
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୋପାଇଲଟ୍ରେ OpenAIର ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5 ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଡ୍ ଘୋଷଣା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ AI-ଚାଳିତ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନୂତନ କୋପାଇଲଟ୍ 3D ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରି ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୋପାଇଲଟ୍ 3D ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଏହି ଫିଚରକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
Copilot just landed AI's leading model. GPT-5 is the best AI system to date. It knows when to respond quickly and when to think longer to provide expert-level responses. Try it for free today! pic.twitter.com/3pCpGUXoCC— Microsoft Copilot (@Copilot) August 7, 2025
କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ Copilot 3D ?
କୋପାଇଲଟ୍ରେ ଏହି ନୂଆ ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-1: ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-2: ଏହାପରେ 'Copilot.com'କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-3: କୋପାଇଲଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, ୱିଣ୍ଡୋର ବାମପାର୍ଶ୍ବର ଉପରି ଭାଗରେ ଦିଶୁଥିବା ସାଇଡବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-4: ଏହାପରେ Labs ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-5: ଏହାପରେ 'Try Now' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-6: ଏବେ ଏକ କ୍ଲିଅର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-7: ଏବେ ଜିଏଲ ଟ୍ରାନମିଶନ ଫର୍ମାଟ ବାଇନାରୀ (GLB) ଫର୍ମାଟରେ ଥିବା 3D ମଡେଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର କେବଳ PNG କିମ୍ବା JPG ଫର୍ମାଟରେ ଥିବା 10MBରୁ କମ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଫର୍ମାଟ୍ର ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁଜର ଏକ କ୍ଲିଅର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଲଗା ଥିବା ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ।
ଥରେ ଫଟୋ 3Dରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ, ଏହା ଆଗାମୀ 28 ଦିନ ଲାଗି 'My Creations'ରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ । ୟୁଜର ଏହାକୁ GLB ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ 3D ଭ୍ୟୁଅର, ଡିଜାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ଗେମ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ Blender, Adobe Dimension, Maya ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଦି ଭର୍ଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୋପାଇଲଟ୍ 3D ପଶୁ, ମଣିଷ ଓ ଆନିମେଟେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଛତା ଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରୁଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଧାସିଧା କହିଛି ଯେ କୋପାଇଲଟ୍ 3Dରେ ଅରିଜିନାଲ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ୟୁଜରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।