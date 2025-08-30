ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜସ୍ବ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, MAI-Voice-1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାକ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍, ଯେତେବେଳେ MA-1-preview ହେଉଛି ଏକ ପାଠ୍ୟ-ଆଧାରିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଡେଲ୍ । ପ୍ରଥମ ମଡେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋପାଇଲଟ୍ ଡେଲି ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । MAI-1-ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ LMArenaରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, MAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ MAI-1-ପ୍ରିଭ୍ୟୁର ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ମଡେଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ LMArenaରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲଟି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଡେଲ୍ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏବଂ କୋପାଇଲଟ୍ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେପଟେ, ଦ୍ବିତୀୟ ମଡେଲ MAI-ଭଏସ୍-1 ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ 'ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷଣ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍', ଯାହା କୋପାଇଲଟ୍ ଡେଲି, ପଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କୋପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Lots more to come! We have big ambitions for where we go next – model advancements, an exciting roadmap of compute, and the chance to reach billions of people through Microsoft’s products. We’re building AI for everyone. If that resonates, come build it with us. My DMs are open. https://t.co/FeBOAOGI4s— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) August 28, 2025
ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ କଣ ଖାସ୍ ?
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିଛି । MAI-Voice-1 କେବଳ ଗୋଟିଏ GPUରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ MAI-1-Preview ପ୍ରାୟ 15,000 Nvidia H-100 GPUରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, xAIର Grok ପରି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତାଲିମ ପାଇଁ 100,000ରୁ ଅଧିକ ଏପରି ଚିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ନୂତନ ମଡେଲ ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟରେ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ ନକରି ମଡେଲ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତାମତରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ Copilot ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ସହିତ MAI-1-ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରୋଲ୍ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଡେଲର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଶାରେ Microsoft API ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଡେଲଟି ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି ।
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ MAI-ଭଏସ୍-1କୁ ଏକ ବିଜୁଳି-ଦ୍ରୁତ ସ୍ପିଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ GPUରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1 ମିନିଟ୍ ଅଡିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ । ଏହି ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର କୋପାଇଲଟ୍ ଡେଲି ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ୍ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ କୋପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସରେ MAI-ଭଏସ୍-1 ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ଡେମୋ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ।
କାହିଁକି ନିଜସ୍ବ ଏଆଇ ମଡେଲ ଆଣିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ?
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୋପାଇଲଟ୍ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ OpenAIର GPT ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମଡେଲଗୁଡିକ ବିକଶିତ କରିବା କମ୍ପାନୀର ସ୍ବାଧୀନ ରଣନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଓପନଏଆଇରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଇନ୍-ହାଉସ୍ ମଡେଲଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।