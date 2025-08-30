ETV Bharat / technology

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣିଲା 2 ନୂଆ ଇନ୍‌-ହାଉସ୍‌ AI ମଡେଲ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଖାସ୍‌

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣିଲା ଦୁଇଟି ନୂଆ ଇନ୍‌-ହାଉସ୍‌ ଏଆଇ ମଡେଲ । ଏହି ମଡେଲ କିପରି ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଓ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ...

Microsoft First In-House AI Models
Microsoft First In-House AI Models (Image Credits: Microsoft AI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 2:18 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜସ୍ବ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, MAI-Voice-1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାକ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍, ଯେତେବେଳେ MA-1-preview ହେଉଛି ଏକ ପାଠ୍ୟ-ଆଧାରିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଡେଲ୍ । ପ୍ରଥମ ମଡେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋପାଇଲଟ୍ ଡେଲି ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । MAI-1-ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ LMArenaରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଏକ ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ, MAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ MAI-1-ପ୍ରିଭ୍ୟୁର ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ମଡେଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ LMArenaରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲଟି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଡେଲ୍ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏବଂ କୋପାଇଲଟ୍ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେପଟେ, ଦ୍ବିତୀୟ ମଡେଲ MAI-ଭଏସ୍-1 ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ 'ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷଣ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍', ଯାହା କୋପାଇଲଟ୍ ଡେଲି, ପଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କୋପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିଛି । MAI-Voice-1 କେବଳ ଗୋଟିଏ GPUରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ MAI-1-Preview ପ୍ରାୟ 15,000 Nvidia H-100 GPUରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, xAIର Grok ପରି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତାଲିମ ପାଇଁ 100,000ରୁ ଅଧିକ ଏପରି ଚିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ନୂତନ ମଡେଲ ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟରେ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ ନକରି ମଡେଲ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତାମତରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ Copilot ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ସହିତ MAI-1-ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରୋଲ୍ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଡେଲର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଶାରେ Microsoft API ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଡେଲଟି ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି ।

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ MAI-ଭଏସ୍-1କୁ ଏକ ବିଜୁଳି-ଦ୍ରୁତ ସ୍ପିଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ GPUରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1 ମିନିଟ୍ ଅଡିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ । ଏହି ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର କୋପାଇଲଟ୍ ଡେଲି ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ୍ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ କୋପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସରେ MAI-ଭଏସ୍-1 ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ଡେମୋ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ।

କାହିଁକି ନିଜସ୍ବ ଏଆଇ ମଡେଲ ଆଣିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ?

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୋପାଇଲଟ୍ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ OpenAIର GPT ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମଡେଲଗୁଡିକ ବିକଶିତ କରିବା କମ୍ପାନୀର ସ୍ବାଧୀନ ରଣନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଓପନଏଆଇରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଇନ୍‌-ହାଉସ୍ ମଡେଲଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

