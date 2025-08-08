ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAIର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ GPT-5 ମଡେଲ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ Microsoft ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକୀକୃତ କରିଛି । ଏହା ଦୁଇ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର AI ସହଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । Windowsର Copilotରୁ Microsoft 365, GitHub ଏବଂ Azure AI Foundry ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GPT-5 ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା Copilotରେ ନୂତନ 'ସ୍ମାର୍ଟମୋଡ୍' ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ । ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଡ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଯେପରି OpenAI ମାଗଣା ChatGPT ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ GPT-5 ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେହିପରି Copilot ମଧ୍ୟ GPT-5କୁ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଚାଟଜିପିଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ OpenAIର ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Today, GPT-5 launches across our platforms, including Microsoft 365 Copilot, Copilot, GitHub Copilot, and Azure AI Foundry.— Satya Nadella (@satyanadella) August 7, 2025
It's the most capable model yet from our partners at OpenAI, bringing powerful new advances in reasoning, coding, and chat, all trained on Azure.
It’s… pic.twitter.com/jHDA94YOL0
କୋପାଇଲଟ୍କୁ ଆସିଲା GPT-5
ସବୁଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ Copilotରେ, ଯେଉଁଠାରେ GPT-5 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ 'ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଡ୍' ଭାବରେ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଚରଟି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ୟୁଜର ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । GPT-5 ଡିପର୍ ରିଜୋନିଂକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।
କୋପାଇଲଟ୍ର ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ GPT-5 ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଯାହା OpenAIର ମାଗଣା ChatGPT ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ GPT-5 ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୋଟପ୍ୟାଡ୍, ପେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଭଳି ଆପ୍ସରେ କୋପାଇଲଟ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ GPT-5ର ଶକ୍ତି ରହିବ ।
ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା Microsoft 365 Copilot
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି । Word, Excel, Outlook ଏବଂ Teams ଭଳି ଆପ୍ସରେ AIକୁ ଏକୀକୃତ କରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 କୋପାଇଲଟ୍ରେ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖଠାରୁ GPT-5 ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଉନ୍ନତ ଯୁକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଲମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥାଏ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "GPT-5 ମଡେଲ ସହିତ Microsoft 365 Copilot ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାରେ, ଲମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହିବା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାରେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।" ସେହିପରି ମାଇକୋସଫ୍ଟର Copilot Studioରେ ମଧ୍ୟ GPT-5 ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
GPT-5 is here.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Rolling out to everyone starting today.https://t.co/rOcZ8J2btI pic.twitter.com/dk6zLTe04s
GitHub Copilot ବି ହେଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍
ଡେଭଲପରମାନେ ମଧ୍ୟ GPT-5ର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର AI କୋଡିଂ ସହାୟକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା GitHub Copilot ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ GPT-5 ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଡ୍ ଜେନେରେସନ୍, ରିଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍ ଲଜିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ।
OpenAI ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ GPT-5 ଚାରୋଟି ପ୍ରକାରରେ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଜୋନିଂ ଏବଂ କୋଡ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ସେହି ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ GPT-5-Chat ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ-ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାମିଲ ।
Azure AI Foundry
ଡେଭଲପରମାନେ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଆପ୍ସ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Azure AI Foundryରେ ମଧ୍ୟ GPT-5 ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲର Router ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡେଭଲପରମାନେ ସହଜରେ ନିଜ କାମ କରିପାରିବେ । ଏହି ମଡେଲଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ଉନ୍ନତ AI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
|ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
|GPT-5 ଆକ୍ସେସ
|Windows Copilot (ମାଗଣା)
|ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଡ୍
|Microsoft 365 Copilot (ଦେୟଯୁକ୍ତ)
|ରିଜୋନିଂ + କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍
|GitHub Copilot (ଦେୟଯୁକ୍ତ)
|କୋଡ୍ କ୍ବାଲିିଟି ଓ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଲଜିକ୍ରେ ଉନ୍ନତି
|Copilot Studio
|ଏଆଇ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ବିକାଶରେ ହେବ ସହାୟକ
|Azure AI Foundry
|ଡେଭଲପରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ