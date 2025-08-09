Essay Contest 2025

Instagram ଆଣିଲା 3 ନୂଆ ଫିଚର; ଏମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର

ମେଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ତିନୋଟି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରପୋଷ୍ଟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍‌ ଟ୍ୟାବ୍‌ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍‌ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

new Instagram features
Instagram ଆଣିଲା 3 ନୂଆ ଫିଚର (Image Credits: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 5:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଅପଡେଟେଡ୍‌ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ଆପ୍‌ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଉ ତିନୋଟି ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ତିନୋଟି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରପୋଷ୍ଟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍‌ ଟ୍ୟାବ୍‌ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍‌ । ଏହି ଫିଚର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫିଚର ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ରେ ଆଗରୁ ରହିଛି ।

ଏହି ତିନୋଟି ଫିଚର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 'ରିପୋଷ୍ଟ', ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରିଲ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଫିଡ୍‌ରେ ପୁନଃପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫିଚର ହେଉଛି Instagram Map ଓ Friends tab । ପୂର୍ବ ଫିଚରଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକେସନକୁ ସେମାନେ ବାଛିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ତୃତୀୟଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ନରେ ତିନୋଟି ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।

Repost Feature

ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମାନ ଫିଚର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ Xରେ ରହିଛି । ଆପଣ ରି-ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୁନଃପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫିଡ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ରିପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କ୍ରେଡିଟ୍‌ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

new Instagram features
Repost Feature (Image Credits: Meta)

ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ଚିତ୍ରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ, ପୋଷ୍ଟରେ ଫଟୋ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭଳି ଏକ ସେକ୍ସ ଅଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ପୋଷ୍ଟର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲ୍ ତଳେ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ ପାଖରେ ଏଣିକି ରି-ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇକନ୍ ରହିବ । ସେହି ଆଇକନ୍ ଦବାଇ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

Instagram Map

ଏହା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଦ୍ବିତୀୟ ନୂଆ ଫିଚର । ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାପଚାଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାପ୍‌ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଣିକି ୟୁଜର ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକେସନ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଲୋକେସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଅଫ୍‌ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ବାଇଡିଫଲ୍ଟ ଏହି ଅପସନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ଫିଚର ଖୋଲିବା ପରେ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟ କ୍ରିଏଟରମାନେ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ।

new Instagram features
Instagram Map (Image Credits: Meta)
  • ଜଣେ ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ (ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି), ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମନୋନୀତ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ନୁହେଁ ବାଛିପାରିବେ।
  • ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକେସନ ସେୟାରିଂ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ।
  • ଯଦି ଜଣେ ଟିନ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏହି ଫିଚରକୁ ବାଛିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମ୍ୟାପ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ସେୟାରିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଟିନ୍‌ ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ପିତାମାତା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

Friends Tab

new Instagram features
Friends Tab (Image Credits: Meta)

ଏହି ଫିଚର ଦ୍ବାରା ୟୁଜର, ସେମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟାଗ୍‌ କରାଗଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ୟୁଜର ରିଲ୍ସର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା 'Friends' ଟ୍ୟାବ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବେ । ଏହାପରେ 'Reels' ଟ୍ୟାବ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ରିଲ୍ସକୁ ଫେରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟିନ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର; କଣ ଜାଣନ୍ତୁ

