ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବି କ୍ରିକେଟ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, Imagine Me ଫିଚର ଆଣିଲା ମେଟା - HOW TO USE IMAGINE ME FEATURE

July 18, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ଏହାର ଜେନେରେଟିଭ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଫିଚର 'Imagine Me'କୁ ବିସ୍ତାର କରି ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍‌ ୟୁଜରମାନେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍‌ କରିପାରିବେ । ମେଟା ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ ଦେବା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଆଇ । ଯେପରି ଆପଣ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବି କ୍ରିକେଟ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫିକୁ ଯେକୌଣସି ଫଟୋରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ମେଟା 2024 ମସିହାରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ପାଇଁ ମେଟା AI ମାଧ୍ୟମରେ ଇମାଜିନ୍ ମି ଫିଚର୍ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଫିଚର ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରେ Imagine Me ଫିଚର (Image Credit: Meta)

ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ Imagine Me ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନଟକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଆଲଗୋରିଦମ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ "ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ କଇଁଛ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ" (Imagine me as a turtle in the ocean) ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ AI ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରୁଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହି ଫିଚର; ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍‌-ବାଏ-ଷ୍ଟେପ୍‌ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଜ୍‌, ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜର ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌କୁ ଯାଇ @Meta AI ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ ଚାଟ୍‌ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହାପରେ “Imagine Me as…” ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସଠିକ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ୟୁଜରଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ଫଟୋ ବା ସେଲ୍ଫି ଅପଲୋଡ୍‌ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ୟୁଜରମାନେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍‌ କରିବା ପରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକୁ ମୁତାବକ ଟେକ୍ସଟ୍‌ ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ୟୁଜରମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ ପରି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ ଦେଇପାରିବେ: Imagine Me in a royal setting

in a royal setting Imagine Me in a zero-gravity dance battle

in a zero-gravity dance battle Imagine Me w ith an ostrich

ith an ostrich Imagine Me with a panda in a bamboo forest

with a panda in a bamboo forest Imagine Me as an astronaut ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅପଲୋଡ୍‌ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋକୁ Meta AI settingsକୁ ଯାଇ ଅପଡେଟ୍‌ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍‌ ମଧ୍ୟ କରିହେବ । ସୂଚନା ଥାଉକି, ନିକଟରେ ଆଲଫାବେଟ୍‌ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଗୁଗଲ୍‌ ନିଜର ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Geminiରେ ମେଟା ପରି ଏକ ଫିଚର ଆଣିଥିଲା । ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଫଟୋରୁ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ୟୁଜର କେବଳ ସରଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର ଫଟୋକୁ 8 ସେକେଣ୍ଡର ଗତିଶୀଳ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ । ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍‌ର ନୂଆ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ 'Veo 3' ଦ୍ବାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Meta ଆଣିଲା ନୂଆ AI App; କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ କଣ ଖାସ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ