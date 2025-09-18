ମେଟା କନେକ୍ଟ 2025: ଏଆଇ ଚଷମାଠାରୁ VR ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲଞ୍ଚ ହେଲା
ମେଟା ନିଜର 'କନେକ୍ଟ 2025' ଇଭେଣ୍ଟରେ ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ VR ଟୁଲ୍ସ ଆଦି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍...
Published : September 18, 2025 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ 'କନେକ୍ଟ 2025'ରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏପରି କରିଛି । ଆଜି (18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଭୋର 5.30ଟାରେ ମେଟା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ Ray-ban ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାର ଦ୍ବିତୀୟ ଜେନେରେସନ ସହିତ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଆର, ଭିଆର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମେଟା କଣ କଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Meta Ray-Ban Display
ମେଟା ଶେଷରେ Ray-Ban ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା କିଛି ମାସ ଧରି ଖବରରେ ରହିଛି । ଏହି ଚଷମାରେ ଡାହାଣ ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ରଙ୍ଗ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ମେସେଜ୍, ଭିଡିଓ କଲ୍, ଚାଲିବା ସମୟରେ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏକ 12MP କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଟୋ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ମେଟା ଏହି ଚଷମାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜେଶ୍ଚର-ଆଧାରିତ ରିଷ୍ଟବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍, କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଚଷମାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ 30 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $799 (ପ୍ରାୟ 70,406 ଟଙ୍କା) ରହିଛି ।
Ray-Ban Meta Gen 2
ମେଟା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ରେ-ବାନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାର ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଚଷମା ଅପେକ୍ଷା 8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଏକ 12MP କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା 3K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ 60fps ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ଏକ ନୂତନ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ 48 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ କନଭର୍ସେସନ୍ ଫୋକସ୍ ନାମକ ଏକ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $379 (ପ୍ରାୟ 33,396 ଟଙ୍କା) ।
Oakley Meta Vanguard
ମେଟା Oakley ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, Meta Vanguard ନାମକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ IP67 ଜଳ ଏବଂ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଗାର୍ମିନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଭା ପରି ଫିଟନେସ୍ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକରେ 122-ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ସହିତ ଏକ 12MP କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 3D ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଏବଂ ଟାଇମଲାପ୍ସ ଭଳି ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ $499 (ପ୍ରାୟ 43,968 ଟଙ୍କା) ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରୁ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Quest Headeset Hyperscape Feature
ମେଟା କ୍ବେଷ୍ଟ-3 ଏବଂ 3S ହେଡସେଟ୍ ପାଇଁ ହାଇପରସ୍କେପ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖର ବିଶ୍ବକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍ପେଶ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ହାଇପରସ୍କେପ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
Questରେ Horizon TV Hub
ମେଟା କ୍ବେଷ୍ଟ ହେଡସେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ Horizon TV ମନୋରଞ୍ଜନ ହବ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ Prime Video, YouTube, Twitch, Peacock ପରି ଆପ୍ସ ସହିତ Disney+, ESPN ଏବଂ Hulu ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାମିଲ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ । ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ ହବ୍ Dolby Atmos ସାଉଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର Dolby Vision ଯୋଡ଼ିବ । M3GAN ଏବଂ The Black Phone ପରି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ଇମର୍ସିଭ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Metaversରେ Horizon Engine
ମେଟା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ Horizon Engineକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ବଡ଼ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ Horizon Studioକୁ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ଖୁବ ସହଜରେ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା 3D ପରିବେଶ) ତିଆରି କରିପାରିବେ ।