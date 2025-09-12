Instagram Reels ବନିଲା ଭାରତର No.1 ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଦାବି କଲା ମେଟା
Published : September 12, 2025 at 12:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟା ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଏବେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ଟ-ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଭାରତରେ ଏହାର 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମେଟା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସର ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 92 ପ୍ରତିଶତ ୟୁଜରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲିଟିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ମେଟା-କମିଶନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ 33ଟି ସହରରେ 3500ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 95 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା YouTube ପରି ଅନ୍ୟ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅତି କମରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ଆଗରେ ଥିଲା ।
ପଛରେ ପଡିଲା YouTube ସର୍ଟ୍ସ
ମେଟା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ 33 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ରିଲ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମିମ୍ସ ଏବଂ POVଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି GRWM, ବ୍ୟୁଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଇନଷ୍ଟା Reelsର ସକରାତ୍ମକ ଦିଗ
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରିଲ୍ସ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ଆଣେ, ୟୁଜରମାନେ ଫ୍ୟାଶନ୍/ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ (ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ 40 ପ୍ରତିଶତ), ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ (ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ 20 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ସଂଗୀତ/ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ 16 ପ୍ରତିଶତ) ଉପରେ ଅଧିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ।"
ମେଟା ଭାରତର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛି ଏବଂ ରିଲ୍ସ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି । ମେଟା AI ସହିତ ନବସୃଜନ ଜାରି ରଖିବ, କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଟ-ଫର୍ମ ଭିଡିଓର ଶକ୍ତିକୁ ଅନଲକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।" ରିପୋର୍ଟରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମେଟାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ସର୍ଭେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 80% ଭାରତୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ।
ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ 'ରିଲ୍ସରେ ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ'
ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା-ଫର୍ମ ଭିଡିଓ ବିଜ୍ଞାପନ ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ମେଟା କହିଛି ଯେ ରିଲ୍ସରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରମାନେ ଏପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମେଟା ମାର୍କେଟରମାନଙ୍କୁ ରିଲ୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରିଲ୍ସ ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।