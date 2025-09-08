2025 Mercedes GLC EVର ଡେବ୍ୟୁ; ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଯିବ 713କିମି
ମର୍ସିଡିଜର ଏହି ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ BMW iX3 ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 8, 2025 at 1:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ EQ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଏହାର ନୂତନ GLC ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ । ଜର୍ମାନ ଅଟୋମେକର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି । ଜର୍ମାନୀର ମୁନିଚ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ IAA ମୋବିଲିଟି ମୋଟର ଶୋ’ରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ GLCକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜର ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚନ କମ୍ପାନୀକୁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ସେଗ୍ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ମର୍ସିଡିଜ୍ GLC ଏସୟୁଭି ବଜାରରେ EQE SUVର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେବ । ବଜାରରେ ଏହି ଏସୟୁଭି ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ BMW iX3 ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ।
The all-new electric Mercedes-Benz GLC is here: proof that the most effortless ride not only exists but excels.— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 7, 2025
Iconic lines and lights that catch the eye. An interior that feels personal the second you step in. Technology that moves not ahead, not behind, but with you.… pic.twitter.com/P2Rr8InwZK
2025 Mercedes GLC EV: ଏକ୍ସଟିରିଅର
Mercedes-Benz GLC EV ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ବଡ଼ ସାମ୍ନା ଗ୍ରୀଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ପାଖରେ 942ଟି ଆଲୋକିତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି । ଏହାର ହେଡଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ତାରା-ଆକୃତିର ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପଛ ଟେଲଲାଇଟ୍ ବାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ CLAରେ ମିଳୁଥିବା ପରି ଛୋଟ ତାରା-ଆକୃତିର LED ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଯାନଟି 20-ଇଞ୍ଚ ଚକ ସହିତ ମାନକ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରେତାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ 21-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ ବାଛିପାରିବେ ।
2025 Mercedes GLC EV: ଇଣ୍ଟିରିଅର
ଏହି କାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି 39.1 ଇଞ୍ଚର MBUX ହାଇପରସ୍କ୍ରିନ, ଯାହାକି ମର୍ସିଡିଜ୍ ଦ୍ବାରା ଏଯାବତ କୌଣସି କାରର ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ । ଏହା ପୁରା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ କଭର୍ କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରିନ ଏକାସହିତ ଆସିଥାଏ । ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ MBUXକୁ ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ଚଲାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ଓ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାମିଲ ।
2025 Mercedes GLC EV: ରେଞ୍ଜ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ
ଆମେରିକା ବଜାରରେ, ଏହା ଦୁଇଟି ଭର୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଅର-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ GLC 300+ ଓ ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ GLC 400 । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭର୍ସନ GLC 300+ରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ମୋଟର ଅଛି, ଯାହାକି 372 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଡୁଆଲ ମୋଟର GLC 400 489 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭର୍ସନରେ 94kWh NMC ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଓ ଏହା 330kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, GLC 400 AWD EV 713 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକ ଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
2025 Mercedes GLC EV: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ
EQ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ନୂତନ Mercedes-Benz GLC 2026ର ଦ୍ବିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାନକ ଗ୍ୟାସ୍-ଚାଳିତ GLC ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରତର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ବଜାରରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ GLC କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ₹1.21 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର BMW iX, ₹1.15 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର Audi Q8 e-tron ଏବଂ ₹99.51 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର Mercedes-Benz EQC ସାମିଲ ।
2025 Mercedes GLC EV: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ?
ଭାରତରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ GLC ଖୁବଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟସୀମା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରୟରେ 157 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପ୍ରବେଶ 2.5 ପ୍ରତିଶତରୁ 8 ପ୍ରତିଶତକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।
