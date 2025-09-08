ETV Bharat / technology

2025 Mercedes GLC EVର ଡେବ୍ୟୁ; ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଯିବ 713କିମି

ମର୍ସିଡିଜର ଏହି ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଏସୟୁଭି ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ BMW iX3 ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

2025 Mercedes GLC EV
2025 Mercedes GLC EV (Image Credits: Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ EQ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଏହାର ନୂତନ GLC ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ । ଜର୍ମାନ ଅଟୋମେକର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି । ଜର୍ମାନୀର ମୁନିଚ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ IAA ମୋବିଲିଟି ମୋଟର ଶୋ’ରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ GLCକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜର ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚନ କମ୍ପାନୀକୁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ମର୍ସିଡିଜ୍‌ GLC ଏସୟୁଭି ବଜାରରେ EQE SUVର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେବ । ବଜାରରେ ଏହି ଏସୟୁଭି ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ BMW iX3 ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ।

2025 Mercedes GLC EV: ଏକ୍ସଟିରିଅର

Mercedes-Benz GLC EV ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ବଡ଼ ସାମ୍ନା ଗ୍ରୀଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ପାଖରେ 942ଟି ଆଲୋକିତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି । ଏହାର ହେଡଲାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ତାରା-ଆକୃତିର ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପଛ ଟେଲଲାଇଟ୍ ବାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ CLAରେ ମିଳୁଥିବା ପରି ଛୋଟ ତାରା-ଆକୃତିର LED ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଯାନଟି 20-ଇଞ୍ଚ ଚକ ସହିତ ମାନକ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରେତାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ 21-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ ବାଛିପାରିବେ ।

Mercedes Benz
କାରରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ 39.1 ଇଞ୍ଚର MBUX ହାଇପରସ୍କ୍ରିନ (Image Credits: Mercedes-Benz)

2025 Mercedes GLC EV: ଇଣ୍ଟିରିଅର

ଏହି କାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି 39.1 ଇଞ୍ଚର MBUX ହାଇପରସ୍କ୍ରିନ, ଯାହାକି ମର୍ସିଡିଜ୍‌ ଦ୍ବାରା ଏଯାବତ କୌଣସି କାରର ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ । ଏହା ପୁରା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ କଭର୍‌ କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରିନ ଏକାସହିତ ଆସିଥାଏ । ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ MBUXକୁ ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ଚଲାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ଓ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍‌ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାମିଲ ।

2025 Mercedes GLC EV
2025 Mercedes GLC EV (Image Credits: Mercedes-Benz)

2025 Mercedes GLC EV: ରେଞ୍ଜ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ

ଆମେରିକା ବଜାରରେ, ଏହା ଦୁଇଟି ଭର୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଅର-ହ୍ବିଲ୍‌-ଡ୍ରାଇଭ GLC 300+ ଓ ଅଲ୍‌-ହ୍ବିଲ୍‌-ଡ୍ରାଇଭ୍‌ GLC 400 । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭର୍ସନ GLC 300+ରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ମୋଟର ଅଛି, ଯାହାକି 372 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଡୁଆଲ ମୋଟର GLC 400 489 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭର୍ସନରେ 94kWh NMC ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଓ ଏହା 330kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, GLC 400 AWD EV 713 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକ ଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

2025 Mercedes GLC EV
2025 Mercedes GLC EV (Image Credits: Mercedes-Benz)

2025 Mercedes GLC EV: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ

EQ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ନୂତନ Mercedes-Benz GLC 2026ର ଦ୍ବିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାନକ ଗ୍ୟାସ୍-ଚାଳିତ GLC ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରତର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ବଜାରରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ GLC କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ₹1.21 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର BMW iX, ₹1.15 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର Audi Q8 e-tron ଏବଂ ₹99.51 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର Mercedes-Benz EQC ସାମିଲ ।

2025 Mercedes GLC EV
2025 Mercedes GLC EV (Image Credits: Mercedes-Benz)

2025 Mercedes GLC EV: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ?

ଭାରତରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ GLC ଖୁବଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟସୀମା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରୟରେ 157 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପ୍ରବେଶ 2.5 ପ୍ରତିଶତରୁ 8 ପ୍ରତିଶତକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।

