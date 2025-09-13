ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ AI ମନ୍ତ୍ରୀ 'Diella'; ଆଲବାନିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି
ଆଲବାନିଆ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 'Diella'ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କଣ ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଲିଛି ଏଆଇ ଯୁଗ । ଦିନକୁ ଦିନ AIର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏଆଇ କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛି । ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ଦକ୍ଷତା ସାରା ବିଶ୍ବ ଦେଖୁଛି । ଏବେ ଏଆଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଲବାନିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡି ରାମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଡିଜିଟାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୟୁରୋପର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ଆଲବାନିଆ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ AI ମନ୍ତ୍ରୀ 'Diella'ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ।
ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ସହାୟକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି 'ଡାଏଲା' ଅର୍ଥାତ୍ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ' । ସେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆଲବାନିଆ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକର କିପରି ଲାଭ ଉଠାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିଏମ ଏଡି ରାମା କହିଛନ୍ତି, "ଡାଏଲା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ [ସରକାରୀ] ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ, ଡାଏଲାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆଲବାନିଆନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ଧରାଯାଇଛି । ଏହା ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପ ବଜାୟ ରଖିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବ 'ଡାଏଲା'
ଆଲବାନିଆରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ଯାହା 2023 ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଦୁର୍ନୀତି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଆଲବାନିଆ 180 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 80 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଡାଏଲାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟେଣ୍ଡର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ 'ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ' କରିଥାଏ ।
ଏହାଦ୍ରାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛ ହେବ ।" ଆଲବାନିଆ ପ୍ରଧାନନନ୍ତ୍ରୀ ରାମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟେଣ୍ଡର କିଏ ଜିତିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। AI ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ 100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତରେ AI ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ
ସମସ୍ତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 2026ରେ ଭାରତରେ AI ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଗତ ଜୁଲାଇରେ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡେ ଜେନେରୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସପ୍ତଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ବନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ଏଆଇର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ତେବେ ଭାରତ ନିଜସ୍ବ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ 'IndiaAI Mission'ର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବାବେଳେ, ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାରତକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା । ଏହି ମିଶନ ସ୍ବଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚା, ମଜଭୁତ ଶାସନ ଉପକରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା । ଦେଶରେ ଏହି ମିଶନକୁ 7ଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷମତା, ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡେଟାସେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆପ୍ଲିକେସନ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ, ଭବିଷ୍ୟତର ଦକ୍ଷତା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିଶ୍ବସ୍ତ AI ସାମିଲ ।