ETV Bharat / technology

ଫଟାଫଟ୍‌ ହେବ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଜୀବାଣୁ ଚିହ୍ନଟ; ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ-ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ବିକାଶ କଲେ ଗବେଷକ

RAPID TEST FOR DETECTING BACTERIA IN LIQUIDS ( Photo by Georgia Kirkos/McMaster University )