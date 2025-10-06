ETV Bharat / technology

ଘୋଷଣା ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର; ଚିକିତ୍ସାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 2025ର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମେଡିସିନ ବା ଚିକିତ୍ସାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Nobel Prize in Medicine 2025
Nobel Prize in Medicine 2025 (Image Credits: X/@NobelPrize)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହାର ମେଡିସିନ ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ମ୍ୟାରୀ ଇ. ବ୍ରୁଙ୍କୋ, ଫ୍ରେଡ୍ ରାମସଡେଲ୍ ଏବଂ ଶିମୋନ୍ ସାକାଗୁଚିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ 3 ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସେମାନେ ଶରୀରରେ ପରିଧିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୋଷ, ଯାହାକୁ ଟି କୋଷ (T-Cell) କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ନିଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ।

ଖବର ଅପଡେଟ୍‌ ଜାରି ରହିଛି...

