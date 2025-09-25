GST ସଂସ୍କାର ପରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କାର କେଉଁଟି ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର ଜିଏସଟି ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାର ଏବେ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 25, 2025 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖଠାରୁ GST 2.0 ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଭାରତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍ ଆସିବା ପରେ ଏବେ କେଉଁ କାରଟି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ? ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର S-Presso ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କାର ହୋଇଛି ।
ଏହି କାରର ଦାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ମାତ୍ର ₹3.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାରୁତି S-Pressoରେ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ କାରଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ତେଣୁ, ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାରୁତି Alto K10 ଏବଂ Celerio ଏବେ ମାନକ ଭାବରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
|ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏସ-ପ୍ରେସୋ ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
|ମଡେଲ
|ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ
|ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
|ଅନ୍ତର
|Maruti S-Presso STD
|₹ 4.27 ଲକ୍ଷ
|₹ 3.50 ଲକ୍ଷ
|₹ 77,000
|Maruti S-Presso LXI
|₹ 5.00 ଲକ୍ଷ
|₹ 3.80 ଲକ୍ଷ
|₹ 1,20,000
କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଲା Maruti S-Presso ?
ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 4 ମିଟରରୁ କମ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ କାର ଉପରେ ଜିଏସଟି 28 ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 18 ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି । ଏବେ Maruti S-Presso ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହି ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ଏସୟୁଭି ଏବେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆସିଛି । ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ ଏହି କାରଟି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କାର ହୋଇପାରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ Maruti Alto K10ର ମୂଲ୍ୟ 3.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ S-Pressoର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ Tata Tiagoର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 4.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି S-Presso ତୁଳନାରେ Tiagoକୁ ଏକ ଫିଚର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ।
Maruti Suzuki S-Presso: କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍ ?
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏସ୍-ପ୍ରେସୋ କାରଟି ଏକ ବକ୍ସି ଡିଜାଇନ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚ SUV-ପ୍ରେରିତ ଷ୍ଟାନ୍ସ ବହନ କରେ । ଏହା HEARTECT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା 3565 ମିମି ଲମ୍ବା, 1520 ମିମି ପ୍ରସ୍ଥ, 1,567 ମିମି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 180 ମିମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରହିଛି । ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଏସୟୁଭିରେ ଏକ 1.0-ଲିଟର K10C ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହାକି 66 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 89 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହା CNG ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକି 56 ବିଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 82.1 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । କାରଟି 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଓ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ ଗିଅର ସିଫ୍ଟ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର, ଏକ 7-ଇଞ୍ଚ ସ୍ମାର୍ଟପ୍ଲେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ, ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍, USB ସଂଯୋଗ, ଷ୍ଟିଅରିଂ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସାମିଲ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମାଇକ୍ରୋ SUV ଡୁଆଲ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଏକ ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ABS), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ରେକଫୋର୍ସ ବିତରଣ (EBD), ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଥିରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ESP), ହିଲ୍-ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ, ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ସ୍ପିଡ୍ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।