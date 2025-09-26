କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ Maruti Invictoକୁ ମିଳିଲା 5-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ମାରୁତି ସୁଜୁକିର Invictoକୁ 5-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଏହି କାରରେ କଣ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : September 26, 2025 at 1:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏବେ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି । Bharat NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମାରୁତିର ଆଉ ଏକ କାର MPV Maruti Invictoକୁ 5-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ମାରୁତି ଇନଭିକ୍ଟୋ କମ୍ପାନୀର ତୃତୀୟ କାର ଯାହାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନସିଏପିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଚମ ତାରକା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ Maruti Dzire ସେଡାନ ଓ Maruti Victoris ଏସୟୁଭିକୁ ମଧ୍ୟ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଥିଲା ।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହାର ଇନଭିକ୍ଟୋ କାରକୁ ଦୃଢ଼ ଗଠନାତ୍ମକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ NEXA ସେଫ୍ଟି ସିଲ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ରହିଛି । ଇନଭିକ୍ଟୋ, ମୂଳତଃ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ର ଏକ ବ୍ୟାଜ୍-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହାକି ସମାନ ଦୃଢ଼ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ବଡି ସେଲ୍ ସେୟାର କରେ । ଏଗୁଡ଼ିକ କାରକୁ ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ହିସାଶି ତାକେଉଚି କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବଦା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଉତ୍ପାଦ ଦର୍ଶନର ମୂଳରେ ରହିଛି । ଆମର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ୟୁଭି, ଇନଭିକ୍ଟୋ ପାଇଁ ଭାରତ NCAP ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସମ୍ମାନଜନକ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ଭାରତ NCAP ଭାରତରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।"
କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା Invicto ?
MPVର ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା (AOP)ରେ 32ରୁ 30.43 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 49 ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 45 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇନଭିକ୍ଟୋ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫସେଟ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 16ରୁ 14.43 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ବ ମୁଭେବଲ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 16 ପଏଣ୍ଟର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋର ମିଳିଛି । ସେହିପରି, ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳ ସ୍କୋର 24 ପଏଣ୍ଟ, CRS ସଂସ୍ଥାପନ ସ୍କୋର ପାଇଁ 12 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାନବାହନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସ୍କୋର ପାଇଁ 13ରୁ 9 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ।
ମାରୁତିର 15ଟି କାରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍
ତାକେଉଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏବେ ନିଜର 15ଟି ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ 157 ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ Alto K10, Celerio, Wagon R, Swift, Baleno, Brezza, VICTORIS, Grand Vitara, Jimny, Fronx, Dzire, XL6, Ertiga, Eeco PV ଓ Invicto ସାମିଲ । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ କାରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ।
Maruti Invicto: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରରେ ଭରପୂର
- 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍: ସାଇଡ୍ ଓ କର୍ଟେନ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ।
- ESP: ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିଚରି ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତାରେ କାରକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- 360 ଡିଗ୍ରୀ ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା: ଏହି କ୍ୟାମେରା ପାର୍କିଂ ଓ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ସୁଜୁକି କନେକ୍ଟ: ଏଥିରେ e-Call ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଓ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥାଏ ।
- ସମସ୍ତ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍: ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକିଂ ଲାଗି 4ଟି ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଅନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ: ଏଥିରେ ABS ସହିତ EBD, 3 -ପଏଣ୍ଟ ELR ସିଟବେଲ୍ଟ, ISOFIX ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ଏଙ୍କରେଜ୍, ଟାୟର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (TPMS) ଓ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ସାମିଲ ।
Maruti Invicto: ଇଞ୍ଜିନ, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଦାମ
ଇନଭିକ୍ଟୋ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଫିଚରକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 2.0-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପାୱାର ଓ ଉନ୍ନତ ଫ୍ୟୁଲ ଇକୋନୋମିକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି କାର ସୁଗମ ଗିଅର ସ୍ବିଫ୍ଟ ଲାଗି e-CVT ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା 7-ସିଟର୍ ଓ 8-ସିଟର୍ ଲେଆଉଟ୍ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଦାମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ଦାମ 25.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 29.22 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ।