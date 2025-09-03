ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
PMEC Crafts Indigenous Chip C2S0061 ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆହ୍ବାନରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାରଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (PMEC) । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଦିନିଆ 'ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025' ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ମିତ ସ୍ବଦେଶୀ ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ 3ଟି ଚିପ୍ସ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ PMECର ମଧ୍ୟ C2S0061 ଚିପ୍ ସାମିଲ ।
Swadeshi chip development
ପାରଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗବେଷକ ଦଳ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୂଆ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ଚିପ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଚିପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ PMECକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
PMECରେ ବିକଶିତ ହେଲା ସ୍ବଦେଶୀ 'C2S0061' ଚିପ୍
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉପକଣ୍ଠ ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀ ପାରଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗବେଷଣାଗାରରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ‘C2S0061’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୋହାଲିରେ ଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାବରୋଟାରୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
ସହଜରେ ଟ୍ରାକ ହେବେ ଅପରାଧୀ:
ଏହି ଚିପ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବ । ଏହି ଚିପ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଅର୍ଥାତ ନାନୋ ଚିପ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ 'ହାର୍ଡୱେର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ୟୁଜିଙ୍ଗ୍ ଏଫ୍ପିଜିଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ପେଶିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ' ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପାରଳା ଇଞ୍ଜିନୟରିଂ କଲେଜରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଥିଲା ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଡ. ରଘୁନନ୍ଦନ ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଭାବରେ କଲେଜ ଇଟିସି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ.ଦିନେଶ କୁମାର ଦାଶ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗବେଷିକା ଭାବରେ ରଶ୍ମିତା କର୍ଣ୍ଣ ଓ ସସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକଳ୍ପର ସହଯୋଗୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଡ. ଦିନେଶ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନା ଏବଂ ତାଇବାନ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆହ୍ବାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାରାଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିରିଂ କଲେଜ ଏପରି ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା । ହେଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲୋଟ୍ରନିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ୍ ଟୋକ୍ନୋଲୋଜିଠାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ । ଯାହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ କିପରି ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହକି ପୁରା ଟିମ୍ର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇତିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ।"
ସେପଟେ ଗବେଷିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, " ସବୁଠି କ୍ରାଇମ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏହି ଚିପ୍ ସେହି ଦିଗରେ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଦାୟିତ୍ବ ବଢିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେହି ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷିକା ରଶ୍ମିତା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଚିପ୍କୁ ମଲ୍ଟିପାୟର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଯେପରି ବହୁତ କମ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଏରିଆ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ତାହାରି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ ହିଁ ଏହାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ତାହାର ଫେବ୍ରିକେସନ୍ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
C2S0061 ଚିପ୍ର ବିଶେଷତା
ଏହି ଚିପ୍ ବିକଶିତ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକାର ଏବଂ ରହିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ଅପରାଧି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇରହିବ । ଏପରିକି ଏଥିରେ ପାୱାର ବିନିଯୋଗ ଯେପରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ତା' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏକ ସିଲିକନ ଚିପ୍ । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିଛି । ସେମାନେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ବିଶ୍ବ ଏବେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତକରଣ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ବାଧୀନତାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । 2021 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM) ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏହାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର