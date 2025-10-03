ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍; କଣ ଏଥିରେ ନୂଆ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଘରୋଇ ବଜାରରେ 2025 Mahindra Tharକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଖାସ୍ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 3, 2025 at 4:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV Mahindra Tharର 2025 ସଂସ୍କରଣକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ 2025 ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ସହିତ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ମିଡ୍-ସାଇକେଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ୍ (MCE) ବୋଲି କହୁଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି । ବୁକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ନୂତନ ଥାର୍ ଏବେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରଙ୍ଗ Battleship Gray ଏବଂ Tango Redରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା Galaxy Gray, Stealth Black, Deep Forest ଓ Everest White ଭଳି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଥିରେ ମୋଟ 6ଟି କଲର ଅପସନ ପାଇବେ । ତେବେ Mahindra Tharର ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନରେ କଣ ସବୁ ନୂଆ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
2025 Mahindra Thar: ଏକ୍ସଟିରିଅ ଡିଜାଇନ
ବାହାରୁ, ଥାର୍ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ କିଛି କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ବମ୍ପର ଏବଂ ଏକ ବଡି-ରଙ୍ଗର ଗ୍ରୀଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଳା ଥିଲା । ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂର୍ବ ଥର ପରି ସମାନ ରହିଛି । ପଛ ଭାଗରେ ଏବେ ୱାଶର୍ ସହିତ ଏକ ପଛ ୱାଇପର୍ ଏବଂ ଏକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥାର୍ ରକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
2025 Mahindra Thar: ଇଣ୍ଟିରିଅର
ଭିତର ଭାଗରେ, ଥାର୍ ଏବେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସହ ଆସିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି ଏକ ପଛ ଏସି ଭେଣ୍ଟ, ଏକ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଆର୍ମରେଷ୍ଟ, ଏକ ଡେଡ୍ ପେଡାଲ୍ (AT) ଏବଂ ଏକ A-ପିଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଆଯାଇଛି । ଡୋର-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ, ଏକ ପଛ ୱାଶ୍ ଏବଂ ୱାଇପର୍ ଏବଂ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚାଳିତ ଇନ୍ଧନ ଲିଡ୍ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି ।
2025 Mahindra Thar: ଅଫରୋଡ୍ ଫିଚର୍ସ
ନୂଆ ଥାର୍ ଏକ ନୂଆ 10.25-ଇଞ୍ଚ HD ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଓ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ, ଏକ ଟାୟାର ଡିରେକ୍ସନ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଡଭେଞ୍ଚର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜେନ୍ II ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଅଲ୍ଟିମିଟର, ଟ୍ରିପ୍ ବିବରଣୀ, ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଦିଗ ଭଳି ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଅନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହି SUVରେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ଲୋ-ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କେସ୍ 4x4 ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ 2H, 4H ଏବଂ 4L ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ସ୍ବିଚ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏଥିରେ 226 ମିମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଅଲ୍-ଟେରେନ୍ ଟାୟାର, ଏକ ଦୃଢ଼ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ହିଲ୍-ହୋଲ୍ଡ ଏବଂ ହିଲ୍-ଡେସେଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।
2025 Mahindra Thar: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ର 2025 ସଂସ୍କରଣର ଇଞ୍ଜିନ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି । ଏଥିରେ 2ଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:
- 2.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହାକି 150 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 320 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ।
- 2.2-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହାକି 130 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 300 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।
ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଗିଅରବକ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
2025 Mahindra Thar: ଦାମ
RWD ଏବଂ 4WD କନଫିଗିରେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଏହି ଏସୟୁଭିର ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତର AXT RWD MTର ମୂଲ୍ୟ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ LXT 4WD AT ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 16.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ।
