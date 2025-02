ETV Bharat / technology

ମହିନ୍ଦ୍ରା BE 6 ଓ XEV 9eର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ; ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଡେଲିଭରି - MAHINDRA BE6 AND XEV 9E BOOKINGS

ସେହିପରି XEV 9eରେ ଟ୍ରିପଲ୍‌ 12.3 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟଅପ୍‌, ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜର ରହିଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲେଭଲ୍‌ 2 ADAS ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ରହିଛି ।

ମହିନ୍ଦ୍ରା BE 6 ଓ XEV 9eର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ (Image Credit: Mahindra Group)

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ରେଞ୍ଜ

ଫିଚର ଓ ଡିଜାଇନ ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଏସୟୁଭି ସମାନ ପାୱାରଟ୍ରେନ ସହ ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଏସୟୁଭିରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ଅପସନ 59କିଲୋୱାଟ୍‌ ଓ 79 କିଲୋୱାଟ୍‌ ଲିଥିୟମ ଆଇରନ ଫସଫେଟ୍‌ (LFP) ଅଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଉଭୟ BE 6 ଓ XEV 9eରେ 59kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ଦିଆଯିବ । ମହିନ୍ଦ୍ରାର କହିବାନୁସାରେ, ଉଭୟ ଏସୟୁଭି 175kw DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରରେ ମାତ୍ର 20ମିନିଟରେ 20-80% ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।

BE 6 ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀର ରେଞ୍ଜ ଯଥାକ୍ରମେ 557କିମି ଓ 683କିମି ରହିଛି । ସେହିପରି XEV 9e ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀର ରେଞ୍ଜ ଯଥାକ୍ରମେ 542କିମି ଓ 656କିମି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ 228bhp ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ 278bhp ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟେରୀ 380Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଭାରିଏଣ୍ଟ

ମହିନ୍ଦ୍ରା BE 6 5ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯଥାକ୍ରମେ Pack One, Pack One Above, Pack Two, Pack Three Select ଓ Pack Three ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ XEV 9e 4ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ Pack One, Pack Two, Pack Three Select ଓ Pack Three ଉପଲବ୍ଧ ।

ଦାମ ଓ ଡେଲିଭରି

ମହିନ୍ଦ୍ରା BE 6ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ ଶୋ'ରୁମ ମୂଲ୍ୟ 18.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 26.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି XEV 9eର ଏକ୍ସ ଶୋ'ରୁମ ମୂଲ୍ୟ 21.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଉଭୟ କାରର ବିତରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

କାହାକୁ ଦେବ ଟକ୍କର ?

ମହିନ୍ଦ୍ରା BE 6ର ମୁକାବିଲା ବଜାରରେ Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV, MG ZS EV ଓ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Maruti e Vitara ସହ ହେବ । ସେପଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9eର ମୁକାବିଲା ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Tata Harrier EV ସହ ହେବ ।