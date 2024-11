ETV Bharat / technology

Mahindra BE 6e Vs Tata Curvv EV; କେଉଁଟା ଭଲ ? ଜାଣନ୍ତୁ

MAHINDRA BE 6E VS TATA CURVV EV ( Credit- Mahindra/ Tata Motors )

By ETV Bharat Tech Team

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗତକାଲି ନିଜର ଦୁଇ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରିକ୍‌ କାର Mahindra XEV 9e ଓ BE 6e ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଠାରେ Mahindra XUV 9e କାରକୁ କମ୍ପାନୀ 21.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ Mahindra BE 6eର ଦାମ 18.9ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ) ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ କାର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ Tata Curvv EV ସହ Mahindra BE 6e ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Mahindra BE 6e vs Tata Curvv EV: ପରିମାପ