ଭାରତରେ ଟେସଲା ବିକିଲା ପ୍ରଥମ କାର; ଗ୍ରାହକ ସାଜିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ - INDIA FIRST TESLA CAR DELIVERY
Published : September 5, 2025 at 5:24 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଟେସଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ-Y ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUVର ଡେଲିଭରି କରିଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ଟେସଲା ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (BKC)ରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 'ଟେସଲା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର'ରୁ ମଡେଲ Y SUVକୁ କିଣିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ BKCରେ ଟେସଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୋ'ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ମଡେଲ-Y ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ଡେଲିଭରି ସମୟରେ, BKC ହବ୍ର ଟେସଲା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରନାୟକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରନାୟକ କହିଥିଲେ, "ଏହି କ୍ରୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ମୁଁ ଏକ ଟେସଲା କିଣିଛି ଯାହାଦ୍ବାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମୁଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ମୋ ନାତିକୁ ଉପହାର ଦେବି, ଯାହା କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।"
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଭବିଷ୍ୟତ
ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛ ଗତିଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମାନ । ଏନେଇ ସରନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଇଭିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଟଳ ସେତୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ସାମିଲ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (MSRTC) ପ୍ରାୟ 5,000 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ଯୋଡିଛି । ଯଦିଓ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ତଥାପି ଇଭି ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଭାରତରେ ଟେସଲାର ପ୍ରଥମ କାର 'Model-Y'
ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ବିକେସି ଓ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏରୋସିଟିଠାରେ ଶୋ'ରୁମ ଖୋଲିଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କାର ଭାବେ ମଡେଲ-Yକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଟେସଲା ମଡେଲ-Y ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି । ପଛ-ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ (RWD) ମଡେଲଟି 60kWh LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର WLTP-ପ୍ରମାଣିତ ରେଞ୍ଜ 500 କିଲୋମିଟର ଅଛି । ସେହିପରି ଲଙ୍ଗ୍-ରେଞ୍ଜ ପଛ-ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ (LR RWD) ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 622 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Delivery of the first Tesla (Model Y) car from 'Tesla Experience Centre' at Bandra Kurla Complex, Mumbai, being made to the State's Transport Minister Pratap Sarnaik.— ANI (@ANI) September 5, 2025
'Tesla Experience Center', the first in India, was inaugurated on July 15 this… pic.twitter.com/UyhUBCYygG
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ କେବଳ ଏକକ-ମୋଟର ସଂସ୍କରଣ ଉପଲବ୍ଧ । RWD 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ, ସେପଟେ LR RWD 5.6 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇପାରେ । ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 201 କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ସୁପରଚାର୍ଜର ନେଟୱାର୍କର ରୋଲଆଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ DC ଚାର୍ଜର RWD ପାଇଁ 15 ମିନିଟରେ 238 କିଲୋମିଟର ଏବଂ LR RWD ପାଇଁ 267 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।
Model-Yର ଦାମ
ମଡେଲ-Y ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର RWDର ମୂଲ୍ୟ 59.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ) ରହିଥିବା ବେଳେ LR RWDର ମୂଲ୍ୟ 67.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଡେଲ-ୱାଇର ପର୍ଲ ହ୍ବାଇଟ୍ ମଲ୍ଟି-କୋଟ୍ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ 95,000 ଟଙ୍କା, ଗ୍ଲେସିଅର୍ ବ୍ଲୁ ପାଇଁ 1.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ବିକ୍ସିଲଭର୍ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ରେଡ୍ ପାଇଁ 1.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।