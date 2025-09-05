ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଟେସଲା ବିକିଲା ପ୍ରଥମ କାର; ଗ୍ରାହକ ସାଜିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ - INDIA FIRST TESLA CAR DELIVERY

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟେସଲାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ Model-Y କାରକୁ କିଣିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

India first Tesla car Model Y Sale
'Model-Y' ହେଉଛି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ଓ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଟେସଲାର ପ୍ରଥମ କାର । (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read

ମୁମ୍ବାଇ: ଟେସଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ-Y ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUVର ଡେଲିଭରି କରିଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ଟେସଲା ଆଉଟଲେଟ୍‌ରୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (BKC)ରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 'ଟେସଲା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର'ରୁ ମଡେଲ Y SUVକୁ କିଣିଛନ୍ତି ।

ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ BKCରେ ଟେସଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୋ'ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ମଡେଲ-Y ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ଡେଲିଭରି ସମୟରେ, BKC ହବ୍‌ର ଟେସଲା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରନାୟକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରନାୟକ କହିଥିଲେ, "ଏହି କ୍ରୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ମୁଁ ଏକ ଟେସଲା କିଣିଛି ଯାହାଦ୍ବାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମୁଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ମୋ ନାତିକୁ ଉପହାର ଦେବି, ଯାହା କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।"

Tesla car Model Y
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ନିଜ ନାତି ପାଇଁ ଟେସଲାର ମଡେଲ-Y କାରକୁ କିଣି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat)

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନର ଭବିଷ୍ୟତ

ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛ ଗତିଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମାନ । ଏନେଇ ସରନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଇଭିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଟଳ ସେତୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ସାମିଲ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (MSRTC) ପ୍ରାୟ 5,000 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ଯୋଡିଛି । ଯଦିଓ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ତଥାପି ଇଭି ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

Tesla Model Y
Tesla Model Y (Image Credits: Tesla India)

ଭାରତରେ ଟେସଲାର ପ୍ରଥମ କାର 'Model-Y'

ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ବିକେସି ଓ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏରୋସିଟିଠାରେ ଶୋ'ରୁମ ଖୋଲିଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କାର ଭାବେ ମଡେଲ-Yକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଟେସଲା ମଡେଲ-Y ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି । ପଛ-ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ (RWD) ମଡେଲଟି 60kWh LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର WLTP-ପ୍ରମାଣିତ ରେଞ୍ଜ 500 କିଲୋମିଟର ଅଛି । ସେହିପରି ଲଙ୍ଗ୍‌-ରେଞ୍ଜ ପଛ-ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ (LR RWD) ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 622 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ କେବଳ ଏକକ-ମୋଟର ସଂସ୍କରଣ ଉପଲବ୍ଧ । RWD 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ, ସେପଟେ LR RWD 5.6 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇପାରେ । ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 201 କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ସୁପରଚାର୍ଜର ନେଟୱାର୍କର ରୋଲଆଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ DC ଚାର୍ଜର RWD ପାଇଁ 15 ମିନିଟରେ 238 କିଲୋମିଟର ଏବଂ LR RWD ପାଇଁ 267 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।

Model-Yର ଦାମ

ମଡେଲ-Y ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର RWDର ମୂଲ୍ୟ 59.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ) ରହିଥିବା ବେଳେ LR RWDର ମୂଲ୍ୟ 67.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଡେଲ-ୱାଇର ପର୍ଲ ହ୍ବାଇଟ୍ ମଲ୍ଟି-କୋଟ୍‌ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ 95,000 ଟଙ୍କା, ଗ୍ଲେସିଅର୍ ବ୍ଲୁ ପାଇଁ 1.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ବିକ୍‌ସିଲଭର୍ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ରେଡ୍ ପାଇଁ 1.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

