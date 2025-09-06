ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ; ବିରଳ କହିଲେ ଜ୍ୟୌତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ, ଲାଲ ହୋଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର

ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7)ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକ ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 6, 2025 at 12:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବର ସ୍କାଏୱାଚରମାନେ ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7-8 ରାତିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଗଭୀର ସିନ୍ଦୂରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆକାଶରେ ଏକ ମନୋରମ ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ବା ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ 82 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଜ୍ୟୌତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କେବଳ ଏକ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘଟଣା । ଆଗାମୀ ଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ପିତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ପବିତ୍ର । ଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜ୍ୟୌତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ।
କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଗ୍ରହଣ ?
ଜାତୀୟ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନେହେରୁ ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ (ମୁମ୍ବାଇ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରବିନ୍ଦ ପରାଞ୍ଜପେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାତି ପ୍ରାୟ 8.58ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରାତି 11ଟାରୁ 11.42ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ଦ୍ବାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ । ଗ୍ରହଣ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଓ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1.26ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ।
ପରଞ୍ଜପେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଇଟା ଭଳି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।" ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗର ଲାଲ ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପରଞ୍ଜପେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନୀଳ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଲ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ଏପରି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଜଡିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, " ଭୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଫିଲ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ।"
'Blood Moon' କାହିଁକି ଘଟେ ?
ନାସାର କହିବାନୁସାରେ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର Umbra (ପୃଥିବୀର ଛାଇ ସ୍ଥାନ)ରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଥଇବା ଛୋଟ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (WaveLength) ପରି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସହଜରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରି ନାଲି ଓ କମଳା ରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ମୋଟା ଆସ୍ତରଣକୁ ଭେଦି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ । କମଳା ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପରି ଦିଶିଥାଏ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପାଞ୍ଚୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ
- ପେନୁମ୍ବ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।
- ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଏହା ପରେ ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଛାୟା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ଲାଗେ ।
- ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ: ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଛାଇ ତଳେ ଆସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କିମ୍ବା କମଳା ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ 'ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍' ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ।
- ପୁନର୍ବାର ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ସମୁଦାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଇରୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ।
- ପୁନର୍ବାର ପେନୁମ୍ବ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁନର୍ବାର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପେନୁମ୍ବ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ଛାୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା 2025ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।