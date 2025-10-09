ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଏବେ LinkedInରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଦରମା, ନୋଟିସ ପିରିଅଡ ଡିଟେଲ୍ସ
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବା ଲାଗି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଏହାର 'ଓପନ-ଟୁ-ୱାର୍କ' ଫିଚରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 9, 2025 at 8:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଏହାର ଓପନ ଟୁ ୱାର୍କ (Open to Work) ଫିଚରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏବେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଆଶାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଏବଂ ନୂତନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ଦରମା ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାଦ୍ବାରା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆସିବ ।
ପୂର୍ବରୁ, ଲିଙ୍କଡଇନ୍ କେବଳ ଜଣେ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଏକ ଓପନ ଟୁ ୱାର୍କ ବ୍ୟାଜ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଏବଂ ନୂତନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ଦରମା ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବ । ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ଆଶା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ।
ଦ୍ରୁତ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ଲିଙ୍କଡଇନର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ । ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଭଳି ବଜାରରେ 60-90 ଦିନର ଲମ୍ବା ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ।
କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ ନୋଟିସ ପିରିଅଡ ଡିଟେଲ୍ସ ?
- ଷ୍ଟେପ୍-1: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ 'Open to' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'Finding a new Job' ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-2: ଏବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-3: ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଲେଖନ୍ତୁ (କେବଳ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ) ।
- ଷ୍ଟେପ୍-4: ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଦରମାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ (କେବଳ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ)।
- ଷ୍ଟେପ୍-5: ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର 'Open to Work' ବ୍ୟାଜ୍ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । 'କେବଳ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା' ଅପସନ ବାଛିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ନେଇ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ରାଡାରରେ ରହିବେ ।
କେଉଁ ୟୁଜର ପାଇବେ ସୁବିଧା ?
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ Premium ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ନୂତନ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଛି ଯେ ନୂତନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ତଥାପି, ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଏବଂ ଦରମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏପରି ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।
ଏହି ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ LinkedIn ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଛି ଯେ ଅତି କମରେ 5ଟି ଦକ୍ଷତା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା 5.6 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ୟୁଜର ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ "ଓପନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ" ଚାଲୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଯଦି ଆପଣ