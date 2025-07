ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା LGର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି OLEDevo ଓ QNEDevo; ଦାମ ଏତିକି - LG LAUNCHED OLED TVS IN INDIA

LG launched its OLEDevo and QNEDevo TV lineup in India ( Image Credits: LG India )