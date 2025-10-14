QR କୋଡ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯିବ UPI ପେମେଣ୍ଟ; ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଆଣୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା
Lenskart ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । କିପରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 14, 2025 at 1:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଚଷମା ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଅତି ସହଜରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ର ନାମ ହେଉଛି 'B Camera' ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସେସ୍ । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ QR କୋଡ୍କୁ ଦେଖି ସ୍କାନ୍ କରି ଭଏସ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚଷମାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିକେସିରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ (GFF) 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ।
ଏହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେବଲ୍ସ ପାଇଁ UPI ସମର୍ଥନ ଯୋଡ଼ିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ଦ୍ରୁତ, ସହଜ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି କରିବା ।
ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ରେ କିପରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବ ?
- ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, NPCIର UPI ସର୍କଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ ।
- ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ QR କୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏହାକୁ ସ୍କାନ କରିବ ।
- ତା'ପରେ ୟୁଜର ନିଜ ସ୍ବର ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ।
- ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଚଷମା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା UPI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
- ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଲେନ୍ସକାର୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ପୀୟୂଷ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, "ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ବାରା ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାର ଭୂମିକା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବିକଶିତ ହେବ । ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାର କ୍ୟାମେରାରେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଗମ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହି ନବସୃଜନ ଦୈନନ୍ଦିନ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ ଏବଂ ସହଜ କରିବ ।"
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟ 2025ରେ NPCI ଅନେକ ନୂଆ ହାଇଟେକ୍ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ । ଅର୍ଥାତ ଏବେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ କରି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ PIN ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ସୁବିଧା ଅପସନାଲ୍ କରାଯାଇଛି । NPCIର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଫିଚର ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନୂଆ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ।
Ajna Lensରେ ନିବେଶ କଲା ଲେନ୍ସକାର୍ଟ
ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଅଜନା ଲେନ୍ସରେ ନିବେଶ କରିଛି, ଏହା ଏକ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାହା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଆଲିଟି (XR) ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ୱେରେବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାରଙ୍ଗମ । ଯଦିଓ ଏହି ଡିଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଛି, ତଥାପି ଲେନ୍ସକାର୍ଟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ AI-ସକ୍ଷମ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି । ଅଜନାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ଭବତଃ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଫୋନିକ୍ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍-ସକ୍ଷମ ଚଷମା ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ ନେବାକୁ, ଗୀତ ବଜାଇବାକୁ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।