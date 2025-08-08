ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଲେନେଭୋ ଭାରତୟ ବାଜରରେ ନିଜର ନୂଆ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଡିଭାଇସ Lenovo Idea Tab ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ଏକ ଶସ୍ତା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଟ୍ୟାବ୍କୁ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବାବେଳେ ଏହାର ମୋଟେଇ 6.9 ମିମି ଅଛି । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଭାରତରେ ବହୁତ କମ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୋଟେଇ ପତଳା । ତେବେ ଏହାର ଡିଜାଇନ, ଦାମ, ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା କାମ ସହିତ ପାଠପଢା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତେବେ ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ 2.5K ବ୍ରାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ, 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି, Dolby Atmos ସ୍ପିକର ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15ର କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ସହଜ କରିପାରେ । ସେପଟେ ଏଥିରେ ଥିବା ଲେନେଭୋର TurboSystem ଉତ୍ତମ ମେମୋରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ । 20,000ରୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଡିଭାଇସ ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
Lenovo Idea Tab: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଲେନେଭୋ ଆଇଡିଆ ଟ୍ୟାବ୍ର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏହି ଡିଭାଇସଟି ଭାରତରେ Wi-fI ଓ 5G ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଟାବଲେଟ୍ରେ SIM ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ୱାଇ-ଫାଇ ମଡେଲଟି 16,999 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଥିବାବେଳେ 5G ମଡେଲର ଦାମ 19,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଉଭୟ ମଡେଲକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦାମ ସହିତ Pen ସହିତ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ଲେନେଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଟ୍, ଆମାଜନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଅଫଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
Lenovo Idea Tab: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ଟ୍ୟାବ୍କୁ 2560 x 1600 ପିକ୍ସେଲ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ 10.61-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା 500nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ 2.5K ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ TÜV Rheinland ଦ୍ବାରା ପ୍ରମାଣିତ Eye Care ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଫଳରେ ଡିଭାଇସକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍କୁ Android 15ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଡିଭାଇସଟି ZUI 17 ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା Qualcommର 6 ନାନୋମିଟର ଫେବ୍ରିକେସନ୍ରେ ନିର୍ମିତ Snapdragon 695 5G ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Adreno 619 GPU ଅଛି ।
ଏଥିରେ 8GB RAM ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି LPDDR4x RAM ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । ଏହାସହ ଏକକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧୀର ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଏକ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 256GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ 8MP ଅଟୋଫୋକସ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସାମ୍ନାରେ 5MP ସେଲ୍ଫି ସେନ୍ସର ଅଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେତେ ଉନ୍ନତମାନର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ଭଲ ଅଡିଓ ଲାଗି Dolby Atmos ସ୍ପିକର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 7040mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆୟାଇଛି । ଏହାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ଲାଗି 20 ୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ Lenovo TurboSystem ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକାଧିକ ଆପ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି ଏହା 5G ସହିତ 4G LTE ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି ଲେନେଭୋର ନୂଆ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS ଓ USB 2.0 Type-C ସହିତ 3.5 ମିମି ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ Lenovo AI Note ଓ ଗୁଗଲ୍ର ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଥାଏ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|10.61-ଇଞ୍ଚ (2560 x 1600 ପିକ୍ସେଲ) 2.5K LCDସ୍କ୍ରିନ, 500 ନିଟ୍ସ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G SoC
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ ZUI 17
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|8MP
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|5MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|7040mAh, 20W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C
|କଲର ଅପସନ
|Luna Grey
|ଓଜନ ଓ ଆକାର
|480 ଗ୍ରାମ, 6.9 ମିମି
